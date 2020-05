Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött helyezkednek el a G.Skill valóban gyors újdonságai.","shortLead":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött...","id":"20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbd5f7-cf4b-4dae-9f00-2ab1ee2896df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","timestamp":"2020. május. 24. 19:03","title":"Ha ilyen memóriát tesz a számítógépébe, a PC-je jól jár, de a bankszámlája kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","shortLead":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","id":"20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edaab4b-1262-4392-8f22-bde46cc42641","keywords":null,"link":"/360/20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Antall József és a lengyel seftelők Nyugat-Berlinben – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"GFK kódnéven futott az a készülék a Facebooknál, amely kialakításában hozott volna újdonságot a mobilipar számára. A fejlesztésről viszont még a dolgozóknak se mondtak igazat.","shortLead":"GFK kódnéven futott az a készülék a Facebooknál, amely kialakításában hozott volna újdonságot a mobilipar számára...","id":"20200523_facebook_okostelefon_mobil_jobbkezes_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187f9cb7-462b-4694-b6d0-31ac728bfc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_facebook_okostelefon_mobil_jobbkezes_telefon","timestamp":"2020. május. 23. 16:03","title":"Saját dolgozói előtt is titkolta a Facebook, hogy csak jobbkezeseknek szánt mobilon dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk. Párizs néhány órával az után jelentette be a karantént, hogy Priti Patel brit belügyminiszter ugyanilyen szabályokat jelentett be a szigetorszáégba érkezők számára.","shortLead":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk...","id":"20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ae48b-57a4-4030-8aa5-f54aaf5e9a54","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","timestamp":"2020. május. 23. 14:54","title":"Kitört a brit-francia karanténháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza-parti városban.","shortLead":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt...","id":"20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2294e85a-b12e-4e92-b178-1d40d4c3777c","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","timestamp":"2020. május. 23. 19:50","title":"Fegyveres rablót fogtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető az optikai kábelek adatátviteli sebessége. Mindez több iparágnak is új lökést adhat.","shortLead":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető...","id":"20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea44a-1159-40f7-87b5-4cf48479de5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","timestamp":"2020. május. 24. 17:03","title":"Megnyomták a gombot az ausztrál tudósok, sosem volt még ilyen gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos időkben, de több cég máris jelentkezett a megoldással. ","shortLead":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos...","id":"202021_hozza_se_kell_nyulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4b86eb-a964-497e-be08-c82d638deb57","keywords":null,"link":"/360/202021_hozza_se_kell_nyulni","timestamp":"2020. május. 23. 12:00","title":"Érintésmentes megoldásokkal készülnek világszerte a járvány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]