Közép-európai idő szerint szerdán késő este indul útnak a Crew Dragon űrhajó, hogy a fedélzeten lévőket a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) vigye. A hosszú idő után ismét amerikai földről induló űrjáraton ketten foglalnak helyet, Bob Behnken és Doug Hurley, akik a szokástól kissé eltérő szkafanderben készülnek a kilövésre:

© SpaceX

A Space.com cikke szerint a különleges űrruha igazából csak kinézetben más, mivel (elvileg) ugyanolyan jól szigetel, mint az eddig használt kezeslábasok, és a funkció terén sincs eltérés. Így az asztronautáknak ebben is lehetőségük van kommunikálni a másikkal, és persze az egész kilövést végigkísérő földi csapattal.

© SpaceX

Az újfajta űrruhát nem a SpaceX tervezte, hanem egy Jose Fernandez nevű hollywoodi szakember, aki korábban a Marvel szuperhősfilmjeihez is készített már jelmezeket. De Fernandez munkái közé tartoznak a Wonder Woman, valamint Batman vs. Superman című mozifilmekben látott kosztümök is.

© SpaceX

A Crew Dragon űrhajó utasait a Tesla egy autója viszi majd a rakétához. Az űrjármű annak vizsgálata is, képes-e Amerika az ország által gyártott űrrepülővel embereket szállítani az ISS-re, ezt a feladatot mostanáig ugyanis az orosz Szojuzzal intézték. Arra azonban nagyon drága a jegy.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.