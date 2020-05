Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül a YouTube. A cég szerint egy hibáról van szó, a felhasználók viszont fél éve kezdtek el panaszkodni róla.","shortLead":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül...","id":"20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc6f67-dd52-4d9d-8086-819c99775e90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","timestamp":"2020. május. 27. 10:33","title":"Cenzúrázza a YouTube a kommenteket, ha a Kínai Kommunista Pártot szidják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a sajtószabadságot Kövér László házelnök, mikor négy éve több médium újságíróját kitiltotta a Parlamentből – mondta ki az Európai Emberi Jogok Bírósága. Azóta az újságírók lehetőségei még korlátozottabbak.","shortLead":"Megsértette a sajtószabadságot Kövér László házelnök, mikor négy éve több médium újságíróját kitiltotta a Parlamentből...","id":"20200526_Kover_rezzenestelen_arccal_turte_a_kerdeseket_majd_minden_ujsagirot_kitiltott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e5eb02-5939-468d-8ab2-e5b0f51509c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_rezzenestelen_arccal_turte_a_kerdeseket_majd_minden_ujsagirot_kitiltott","timestamp":"2020. május. 26. 11:49","title":"Kövér négy éve rezzenéstelen arccal tűrte a kérdéseket, majd minden újságírót kitiltott -–videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a féléves rendeleti kormányzáshoz.","shortLead":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a féléves rendeleti kormányzáshoz.","id":"20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dd6b5a-fcca-4c2b-97f6-685e2372491a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 06:12","title":"Egészségügyi válsághelyzetben különleges jogokat kapna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós tüntetésen.","shortLead":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós...","id":"20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2250a2-b8a5-47ac-9435-0e66adabf521","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","timestamp":"2020. május. 26. 13:05","title":"120 ezerre bírságoltak egy ellenzéki politikust a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora növekedést vár a kormány 2021-re, hogy akkor már újra lehet nyugdíjprémium.","shortLead":"Akkora növekedést vár a kormány 2021-re, hogy akkor már újra lehet nyugdíjprémium.","id":"20200526_nyugdijpremium_2021_koltsegvetes_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858589e1-d298-4a97-b1f1-df730dac6f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_nyugdijpremium_2021_koltsegvetes_nyugdij","timestamp":"2020. május. 26. 12:38","title":"Idén kimarad a nyugdíjprémium, jövőre újra fizethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elvégzett tesztek száma több mint a duplájára nőtt.","shortLead":"Az elvégzett tesztek száma több mint a duplájára nőtt.","id":"20200527_koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e997b-eca3-4538-8e59-66392c8ad21a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. május. 27. 07:20","title":"Meghalt újabb 6 koronavírusos beteg, 22-vel nőtt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tünetei nem voltak súlyosak.","shortLead":"A tünetei nem voltak súlyosak.","id":"20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29cdf1f-5a36-4f26-8af2-be382a66b06e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. május. 26. 14:05","title":"Andrea Bocelli is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]