[{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493fc1-d652-42bd-8e1c-4166cd4e5b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","timestamp":"2020. május. 26. 14:21","title":"Az alapkamat maradt annyi, amennyi eddig volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint az új felsőkategóriás luxusmodell egy \"technológiai tour de force\" lesz. ","shortLead":"A német gyártó szerint az új felsőkategóriás luxusmodell egy \"technológiai tour de force\" lesz. ","id":"20200526_az_elso_hivatalos_foto_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a05af4-8174-4649-8217-fecdeec68dca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_az_elso_hivatalos_foto_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. május. 26. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. ","id":"20200526_india_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d578f8a-f653-40e4-9d1f-b45c96f19ff2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_india_hoseg","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Ötven fokos hőség pusztít Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","shortLead":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","id":"20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed531c0f-54b2-4f1f-98aa-aea62647cc49","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Szívrohammal kellett kórházba szállítani Brian Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem tarthatják meg a bevétel 40 százalékát, mint eddig. Sok önkormányzatnak ez volt az egyetlen saját bevétele.","shortLead":"A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem...","id":"20200526_A_kormany_tartosan_elveszi_az_onkormanyzatok_egyik_legfontosabb_bevetelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc98da5-5676-42ec-8f99-52e7ceb492b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_A_kormany_tartosan_elveszi_az_onkormanyzatok_egyik_legfontosabb_bevetelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:33","title":"A kormány tartósan elveszi az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák kancellár.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák...","id":"20200525_ausztria_onkormanyzat_varosok_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9852c795-af78-4886-a369-391f0b1d6421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_ausztria_onkormanyzat_varosok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:46","title":"Egymilliárd euró támogatást adnak a járvány miatt az osztrák önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos beadványt, amelyet első, másod- és harmadfokon is elutasítottak a bíróságok. ","shortLead":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos...","id":"202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71513c-5098-47fa-96b8-06fa1a212406","keywords":null,"link":"/360/202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","timestamp":"2020. május. 25. 14:00","title":"Újra téma az Alkotmánybíróságon a HVG 2014-es Nagy Harácsony-címlapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]