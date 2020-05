Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"378a4551-97d5-4c83-a900-0f0833836b7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók folytatják a feltárást, hogy kiderüljön, mekkora épületet rejt a föld.","shortLead":"A kutatók folytatják a feltárást, hogy kiderüljön, mekkora épületet rejt a föld.","id":"20200527_Romai_mozaik_Olaszorszg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=378a4551-97d5-4c83-a900-0f0833836b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe5033-4bae-4a82-8d9a-e8a0a23f555a","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Romai_mozaik_Olaszorszg","timestamp":"2020. május. 27. 15:59","title":"Római kori mozaikpadlóra bukkantak egy olasz szőlőültetvény alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","shortLead":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","id":"20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba2637-2562-4c74-93b2-84788824237a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","timestamp":"2020. május. 27. 09:36","title":"Alapítványi formában működhet tovább a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó – véleményének világgá kürtölésére a Twittert. A mikroblog-szolgáltatás üzemeltetői pedig régóta küzdenek a rendszerben keringő álhírek ellen. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két dolog egyszer összeérjen. A Twitter lépett, Trump a szólásszabadság elfojtásáról beszél. Az elnök ellenlépést helyezett kilátásba.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó –...","id":"20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec195f07-9dc2-4c9e-9c25-a8e127b586ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","timestamp":"2020. május. 27. 02:00","title":"A történelem során először \"hazugság\" jelzés került Donald Trump bejegyzése mellé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202022_dumalnak_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238a98be-07d9-446b-98db-60f131e6ef74","keywords":null,"link":"/itthon/202022_dumalnak_oltanak","timestamp":"2020. május. 28. 09:25","title":"Dobszay János: Dumálnak, oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai elemző, aki elmondja azt is, mire számít, képes lesz-e kezelni a gazdasági visszaesést a kormány. Lakner Zoltánnal, a frissen indult Jelen főszerkesztőjével Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai...","id":"20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45391d7-5ddf-49bd-89e0-69444d9c5778","keywords":null,"link":"/360/20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","timestamp":"2020. május. 28. 13:05","title":"Lakner: Hatalmat nem veszít a kormány a rendkívüli felhatalmazás visszaadásával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy arra számítani lehetett, Donald Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak nyilvánította egyik – bizonyítás nélkül tett – állítását.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, Donald Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak...","id":"20200528_donald_trump_kozossegi_media_szabalyozas_twitter_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2543f0-62fa-442a-a164-6f314cc94c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_donald_trump_kozossegi_media_szabalyozas_twitter_facebook","timestamp":"2020. május. 28. 08:03","title":"\"Vagy bezárjuk őket\" – Donald Trump ultimátumot adott a Facebooknak, Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való, 48 órát meg nem haladó tartózkodás.","shortLead":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való...","id":"20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5caeb-94e6-4ec5-b0f8-63efdcb34b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","timestamp":"2020. május. 26. 21:32","title":"Szijjártó: Szlovákia oda-vissza átengedi területén a magyarokat és a cseheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]