[{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az adókedvezmények is július elejéig maradhatnak meg.","shortLead":"Az államtitkár szerint az adókedvezmények is július elejéig maradhatnak meg.","id":"20200526_orban_balazs_ingyen_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adaa36f-aa19-4a53-9021-c28a4b58f8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_orban_balazs_ingyen_parkolas","timestamp":"2020. május. 26. 15:30","title":"Orbán Balázs: Július elejéig lehet majd Budapesten ingyen parkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy presztízsű X5-ösnél. ","shortLead":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy...","id":"20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6b88fa-674a-4fcb-a862-df5d93d6b41a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","timestamp":"2020. május. 28. 06:41","title":"A BMW X5-nél drágábban nyit Magyarországon a Ford nagy hibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket, irányította a Soros Alapítványt, perelte az MSZMP-t. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket...","id":"20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d2a793-92cb-47ac-b79a-49fb5ae67f28","keywords":null,"link":"/360/20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","timestamp":"2020. május. 27. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Dornbach Alajos: Politikai ügyekben soha egyetlen fillért sem fogadtam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f851fb84-95ec-4c69-8a32-10c476b413a2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A logisztika jövője már elkezdődött, egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció és a digitalizáció. De nem érdemes gondolkodás nélkül belevágni a fejlesztésekbe.","shortLead":"A logisztika jövője már elkezdődött, egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció és a digitalizáció. De nem érdemes...","id":"202012__munkaerohiany__logisztika__raktarozas__szallitmanyozas__es_megis_mozog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f851fb84-95ec-4c69-8a32-10c476b413a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9572debd-7b57-4129-88b1-350c28c9b186","keywords":null,"link":"/360/202012__munkaerohiany__logisztika__raktarozas__szallitmanyozas__es_megis_mozog","timestamp":"2020. május. 26. 17:00","title":"A logisztikában is az automatizálásé a jövő, de óriási összegeket bukhat, aki rosszul csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","shortLead":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","id":"20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e36aec0-3e4a-459d-a206-bb7ca818cd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","timestamp":"2020. május. 26. 14:44","title":"Varga Judit: Június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések fele vagy tovább tart, vagy többe kerül, vagy nem valósítja meg az elvárt funkcionalitást – és sajnos a sikertelen történetekre ezen paraméterek közül legalább kettő igaz. A helyes megoldás egyik összetevője: ismerjük fel a saját korlátainkat. Persze van itt még más tudnivaló is.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések...","id":"20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d9400-7cc3-4f4f-afdc-a0e3915410cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","timestamp":"2020. május. 28. 10:43","title":"Digitális orosz rulett: Botcsinálta ERP-rendszer-kiválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. ","shortLead":"A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. ","id":"20200526_Szijjarto_es_Dzsudzsak_egyutt_ment_meccset_nezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3237417-193e-460c-8b9c-9b935836c854","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_es_Dzsudzsak_egyutt_ment_meccset_nezni","timestamp":"2020. május. 26. 21:40","title":"Szijjártó és Dzsudzsák együtt ment meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]