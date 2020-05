Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki pedig elmegy, szabálysértést követ el a hatóság szerint. Az eseményt a Mi Hazánk szervezi az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházához.","shortLead":"Aki pedig elmegy, szabálysértést követ el a hatóság szerint. Az eseményt a Mi Hazánk szervezi az Országos Roma...","id":"20200527_deak_teri_keseles_gyilkossag_megemlekezes_mi_hazank_jarvany_gyulekezesi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bfaf7c-c5f9-4ba5-87ad-6a00d00172ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_deak_teri_keseles_gyilkossag_megemlekezes_mi_hazank_jarvany_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2020. május. 27. 20:13","title":"A rendőrség szerint a járvány miatt tilos részt venni a Deák téri gyilkosság megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szerdára figyelmeztet az OMSZ.","shortLead":"Viharos szerdára figyelmeztet az OMSZ.","id":"20200527_zivatar_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231e93d-3178-4bcf-a5d2-d1ebf3c3e476","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zivatar_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 27. 05:16","title":"Az ország nagy részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, jég is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","id":"20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a18b17-22a1-43c6-80a3-a75f07d20bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","timestamp":"2020. május. 28. 18:53","title":"Brenner Koloman válthatja Sneider Tamást a parlament alelnöki székében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban érvényes karanténszabályok.","shortLead":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban...","id":"20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569930a0-e4aa-4b86-adc9-17cddf590b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 11:27","title":"Interaktív térkép készült a világ utazási korlátozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első részlet már megjelent az interneten, ahol július 10-éig folyamatosan teszik közzé a fejezeteket.","shortLead":"Az első részlet már megjelent az interneten, ahol július 10-éig folyamatosan teszik közzé a fejezeteket.","id":"20200527_Az_egy_dolog_hogy_JK_Rowlingnak_uj_mesesorozata_van_de_ingyen_publikalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1965713-c3d2-4e5b-8f4a-7e9088d6017e","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_egy_dolog_hogy_JK_Rowlingnak_uj_mesesorozata_van_de_ingyen_publikalja","timestamp":"2020. május. 27. 09:41","title":"Ingyen publikálja új mesesorozatát J.K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a válsághelyzet meghosszabbításához. ","shortLead":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a válsághelyzet meghosszabbításához. ","id":"20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dd6b5a-fcca-4c2b-97f6-685e2372491a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 06:12","title":"Egészségügyi válsághelyzetben különleges jogokat kapna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b37799-815b-4edc-a223-ade771748f43","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot.","shortLead":"De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot.","id":"20200527_Autosmoziva_alakitja_stadionjat_a_Miami_Dolphins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b37799-815b-4edc-a223-ade771748f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9455b73-1ca5-4cf5-b452-e729fc82a9bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_Autosmoziva_alakitja_stadionjat_a_Miami_Dolphins","timestamp":"2020. május. 27. 15:08","title":"Autósmozivá alakítja stadionját a Miami Dolphins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esetleges külföldi fertőzötteket 100 ágyas kórház várja.","shortLead":"Az esetleges külföldi fertőzötteket 100 ágyas kórház várja.","id":"20200527_ciprus_turista_koronavirus_ellatas_kezeles_nyaralas_vakacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584776fd-90cc-490e-9489-3295ab6a5706","keywords":null,"link":"/elet/20200527_ciprus_turista_koronavirus_ellatas_kezeles_nyaralas_vakacio","timestamp":"2020. május. 27. 15:32","title":"Ciprus vállalja, hogy kezeli a náluk megfertőződött turistákat, és még a nyaralás költségét is fizetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]