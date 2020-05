Elkészült a weboldal, amely megmutatja, hova utazhatunk most a világban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc1407b-612c-4c9e-9890-dc0243815dd4","c_author":"Iron Mountain","category":"brandcontent","description":"Szakonyi Andrást novemberben nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai, közel-keleti és afrikai üzletágának vezetőjévé. A senior vice presidentté előlépett Szakonyinak hamar komoly kihívásokkal kellett szembenézni a koronavírus okozta válság miatt, ami szerinte nemcsak nehézségekkel, de lehetőségekkel is jár. Az üzletemberrel – aki júniustól a Magyar Telekom Nyrt. felügyelő és audit bizottságának is tagja – ezekről a lehetőségekről, az új gazdasági válságról, az információ védelméről és a különböző régiók különleges munkamoráljáról beszélgettünk.","shortLead":"Szakonyi Andrást novemberben nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai...","id":"20200528_Koronavirus_lehetosegek_a_valsagon_tul_ironmountain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc1407b-612c-4c9e-9890-dc0243815dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957c82a2-ee43-4409-a9a4-a86e8a0e1830","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200528_Koronavirus_lehetosegek_a_valsagon_tul_ironmountain","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Koronavírus: lehetőségek a válságon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos fejlesztések, hogy az év végére már készen is lehet a szérum.","shortLead":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos...","id":"20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a26eb-f448-4b6c-868c-976866fceafd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Trump járványügyi főtanácsadója: Év végére elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindhárom autógyártó egy-egy kiválasztott piaci régiójára összpontosít a jövőben, a másik kettő pedig a keze alá dolgozik. ","shortLead":"Mindhárom autógyártó egy-egy kiválasztott piaci régiójára összpontosít a jövőben, a másik kettő pedig a keze alá...","id":"20200528_Bemutattak_ki_mit_csinal_majd_a_RenaultNissanMitsubishi_szovetsegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cbc5a-4aa8-416a-8809-8a818a33dc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Bemutattak_ki_mit_csinal_majd_a_RenaultNissanMitsubishi_szovetsegben","timestamp":"2020. május. 28. 09:44","title":"Nem olvad egybe a Renault–Nissan–Mitsubishi, de átalakítják a szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén 9 éves nyári borfesztivál 2020-as online kiadása.\r

","shortLead":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén...","id":"20200528_Rosalia_maskent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add6219-65f8-4226-97a8-fe231355a5ac","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Rosalia_maskent","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Rosalia idén másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac a járványra, elsősorban Budapesten – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. ","shortLead":"Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac...","id":"20200527_ingatlan_garazs_parkolo_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5509a87e-7d80-4212-9808-cf491eb4d1d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200527_ingatlan_garazs_parkolo_jarvany","timestamp":"2020. május. 27. 11:55","title":"A garázsárakat is átírta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","shortLead":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","id":"20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c138ac02-06f8-4ad1-a8d7-8f6278450149","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","timestamp":"2020. május. 27. 14:12","title":"Százmilliókat zsarolt ki egy feltalálótól a saját ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","shortLead":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","id":"20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf10e4d-5fd1-427c-a136-d04dfb8c3a45","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","timestamp":"2020. május. 28. 15:01","title":"A karantén újra összehozta A Gyűrűk Ura szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és a védekezést.","shortLead":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és...","id":"20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7b83a-9064-4b1c-9cbd-564fb8fd4450","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 17:59","title":"Kitüntették az orvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]