[{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0f94b-eef8-40a2-ae21-ef6b4dd51459","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Szegény miskolci romacsaládból indult, 1982-ben lett a miskolci színház tagja. Láthattuk más színházakban és filmekben, Jászai Mari-díjat is kapott. Tele van energiával, hisz az emberekben, miközben aggódik a roma-magyar viszony elmérgesedése miatt. Élete a színház, és nem is kíván ezen változtatni, ettől még idén – szó szerint – berobogott érettségizni. Szegedi Dezsővel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Szegény miskolci romacsaládból indult, 1982-ben lett a miskolci színház tagja. Láthattuk más színházakban és filmekben...","id":"20200527_szegedi_dezso_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0f94b-eef8-40a2-ae21-ef6b4dd51459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c95aa1-18ff-48d2-914a-ae2f43c727c9","keywords":null,"link":"/elet/20200527_szegedi_dezso_erettsegi","timestamp":"2020. május. 27. 20:00","title":"„Mi bajom lehet? Semmi” – interjú az ország legidősebb érettségizőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra összpontosít. ","shortLead":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra...","id":"20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1372e1-e58a-495c-b40b-654150b5605c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","timestamp":"2020. május. 28. 15:48","title":"Reformtervet kell a magyar kormánynak benyújtania, ha pénzt akar az új EU-alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan ragaszkodóvá válik, mint ha a szülők magára hagyják, mielőtt még készen állna az elválásra - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan...","id":"20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44476e4f-b5af-44e5-a5cc-63f6954486a5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","timestamp":"2020. május. 27. 19:13","title":"Megmentés helyett így segíthetjük gyerekünk önállósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről bevizsgálása után kiderült: akkor sem védene, ha lenne mitől.","shortLead":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről...","id":"20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8908c6-b1d5-4f5f-a5c7-159cf87ed7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","timestamp":"2020. május. 28. 15:03","title":"Ez az USB-kulcs állítólag megvéd az 5G-től, de nehogy megvegye, átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed5a86f-8989-4369-affb-ddbf37b76cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint a Sony június 3-án jelentheti be az első olyan játékokat, amelyek már elérhetőek lesznek a PlayStation ötödik generációs változatára.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint a Sony június 3-án jelentheti be az első olyan játékokat, amelyek már elérhetőek...","id":"20200528_sony_playstation_5_ps5_konzol_jatek_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed5a86f-8989-4369-affb-ddbf37b76cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06790c9-63bd-4795-b77b-5a26866ab358","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_sony_playstation_5_ps5_konzol_jatek_bejelentes","timestamp":"2020. május. 28. 09:33","title":"Nagy bejelentésre készül a Sony, jönnek az első játékok PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemond parlamenti alelnöki tisztségéről, és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából Sneider Tamás. Nem ő az egyetlen, aki távozik a frakcióból.","shortLead":"Lemond parlamenti alelnöki tisztségéről, és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából Sneider Tamás. Nem ő...","id":"20200527_Kilep_a_Jobbikfrakciobol_Sneider_Tamas_a_Jobbik_volt_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8953012-92ff-4798-88bd-0b59ca46fd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Kilep_a_Jobbikfrakciobol_Sneider_Tamas_a_Jobbik_volt_elnoke","timestamp":"2020. május. 27. 16:34","title":"Kilép a frakcióból Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","shortLead":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","id":"20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3cbe7-8814-4113-a94d-f8ead0edf8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Egyetlen hétvégére engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]