[{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","shortLead":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","id":"20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c130d-e3aa-429f-b758-4bb8b8b8022e","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 29. 07:07","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új esetek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10961af5-7be1-4ba6-9dcd-e95c542bae9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pénteken hatályba lépő jogszabály tényleg olyan, mintha kifejezetten a debreceni rockzenekarra szabták volna.","shortLead":"A pénteken hatályba lépő jogszabály tényleg olyan, mintha kifejezetten a debreceni rockzenekarra szabták volna.","id":"20200529_kormanyrendelet_Tankcsapda_autoskoncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10961af5-7be1-4ba6-9dcd-e95c542bae9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7b875-c69d-4f33-bb96-4d8d24999e92","keywords":null,"link":"/kultura/20200529_kormanyrendelet_Tankcsapda_autoskoncert","timestamp":"2020. május. 29. 12:15","title":"Kormányrendeletet írtak a Tankcsapdára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f36c85b-fc47-436a-97a7-61d2e6019f08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Transzneműek tiltakoztak így az új jogszabály ellen, ami megtiltja hogy hivatalos irataikban is megváltoztassák a nevüket és a nemüket. Felszólították az ombudsmant, hogy küldje az Alkotmánybíróság elé a szerintük alkotmányellenes jogszabályt.","shortLead":"Transzneműek tiltakoztak így az új jogszabály ellen, ami megtiltja hogy hivatalos irataikban is megváltoztassák...","id":"20200529_Anyakonyvi_kivonatokat_egettek_a_Hosok_teren_transznemuek_tiltakoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f36c85b-fc47-436a-97a7-61d2e6019f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6241fa5-e54c-45e9-813a-b839614107b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Anyakonyvi_kivonatokat_egettek_a_Hosok_teren_transznemuek_tiltakoztak","timestamp":"2020. május. 29. 19:48","title":"Anyakönyvi kivonatokat égettek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875d9a8-1034-4755-8b6e-c218622d5f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer fölé emelkedett a koronavírusból bizonyítottan kigyógyultak száma péntekre. Elhunyt újabb nyolc ember, mindegyikük krónikus beteg volt. Az összes pénteki járványhír.","shortLead":"Kétezer fölé emelkedett a koronavírusból bizonyítottan kigyógyultak száma péntekre. Elhunyt újabb nyolc ember...","id":"20200529_8_halott_2000_felett_a_gyogyultak_szama__koronavirus_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2875d9a8-1034-4755-8b6e-c218622d5f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e28654-a9a4-41b3-9337-e2511539cf81","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_8_halott_2000_felett_a_gyogyultak_szama__koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 29. 07:42","title":"8 halott, 2000 felett a gyógyultak száma – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f948461-b179-48d0-9f63-a522d57470ac","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttünk néhány olyan felvetést, amely jól mutatja: akár 3 éven belül óriási változásokat hozhat az ipar 4.0-ba az 5G.","shortLead":"Összegyűjtöttünk néhány olyan felvetést, amely jól mutatja: akár 3 éven belül óriási változásokat hozhat az ipar 4.0-ba...","id":"20200529_5g_ipar_40_okosgyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f948461-b179-48d0-9f63-a522d57470ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dc31ca-011e-4888-8c8e-56980f0ff8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_5g_ipar_40_okosgyarak","timestamp":"2020. május. 29. 10:03","title":"Az idő pénz, egy másodperc is az: miért és hogyan állítja fejük tetejére az 5G a gyárakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett új támogatására. A koronavírus-járvány kitörésekor hirdette meg a kormány a Diákhitel Pluszt, de arról nem volt szó, hogy azt különös feltételhez köti. Azok a diákok vannak különösen nehéz helyzetben, akik nemcsak pénz, hanem munka nélkül is maradtak. A cégek ugyanis a járványhelyzet idején először a diákmunkásoktól váltak meg. A szövetkezetek szerint sok jóra a nyári szünetben se számítsanak a diákok. ","shortLead":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett...","id":"20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52d9821-dc03-4b8a-ad77-ded024964963","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","timestamp":"2020. május. 29. 11:05","title":"Nem kaphattak Diákhitel Pluszt azok, akik már felvették a nyelvtanulási kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","shortLead":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","id":"20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9edb0-99fe-4588-8573-4d788cdcd86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","timestamp":"2020. május. 29. 05:44","title":"40 ezer forintért adta el az otthonban nevelkedett lányt a szolnoki emberkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b5a9f5-f24c-4bed-bd77-eb0b976c25cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas robbanással semmisült meg péntek este a SpaceX eddigi legmerészebb tervének nélkülözhetetlen összetevője. A Starship űrhajó egyelőre prototípusként létező rakétájának megbízhatóan kell majd működnie ahhoz, hogy Elon Musk terveinek megfelelően százasával utaztathassunk embereket más bolygókra.","shortLead":"Hatalmas robbanással semmisült meg péntek este a SpaceX eddigi legmerészebb tervének nélkülözhetetlen összetevője...","id":"20200529_spacex_starship_raketa_negyedik_robbanas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b5a9f5-f24c-4bed-bd77-eb0b976c25cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23cf81d-0cd2-41f7-84d2-289644d39747","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_spacex_starship_raketa_negyedik_robbanas_video","timestamp":"2020. május. 29. 22:40","title":"Felrobbant a SpaceX Starship űrhajó/rakéta új prototípusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]