Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","shortLead":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","id":"20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605ea18d-b989-4c4d-91cd-81e08b19e875","keywords":null,"link":"/elet/20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","timestamp":"2020. május. 29. 15:40","title":"A listás sztárokkal indul egy 24 órás adománygyűjtő élő show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","shortLead":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","id":"20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3cbe7-8814-4113-a94d-f8ead0edf8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Egyetlen hétvégére engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt az emberek egyről a kettőre tudtak jutni, és ugyanannyian vannak azok, akik szerint Kádár alatt jobb volt, mint azok, akik szerint most. Öregedik Orbán tábora, ez látszik az eredményekből.","shortLead":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt...","id":"20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c90f5c-87b9-4ed6-aa02-c36d3a36779a","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","timestamp":"2020. május. 28. 14:05","title":"Minden harmadik fideszes Kádárt választaná Orbán helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sáfrány Tamás vállalkozása megalapítása után néhány héttel, lényegében előtörténet nélkül pályázott sikeresen több milliárd forint állami pénzre. Az összegből három hotelt fejleszthet.","shortLead":"Sáfrány Tamás vállalkozása megalapítása után néhány héttel, lényegében előtörténet nélkül pályázott sikeresen több...","id":"20200529_safrany_tamas_allami_tamogatas_hotelfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d192c520-823f-4c92-9d11-e1bb18250ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_safrany_tamas_allami_tamogatas_hotelfejlesztes","timestamp":"2020. május. 29. 09:27","title":"Megalapította élete első cégét a volt focista, nyert is 8 milliárd forintot az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","shortLead":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","id":"20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a082bf8e-3260-4df4-b431-ef861a526788","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 29. 09:39","title":"Karácsony: Nincs helye a náci, „szottyos gyűlöletnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki sem tudja, hogy mit tartalmaz.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki...","id":"20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da69c40-bb0a-478c-b6f9-ed404c89c7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","timestamp":"2020. május. 28. 14:03","title":"Már készül a rendelet, amellyel Trump odacsap a Facebooknak és a Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","shortLead":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","id":"20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3c6f0-299d-4373-9bcb-7df6e32495b2","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. május. 28. 10:51","title":"Egy macska tette emlékezetessé az online szentbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban érvényes karanténszabályok.","shortLead":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban...","id":"20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569930a0-e4aa-4b86-adc9-17cddf590b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 11:27","title":"Interaktív térkép készült a világ utazási korlátozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]