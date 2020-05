Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny, a szervezők kihirdették a győzteseket.\r

\r

","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny, a szervezők kihirdették...","id":"20200529_Verseny_nincs_gyoztes_van_ime_a_NagySzinPad_eredmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aeaec7-dd4e-4ab2-973e-0ca383367cdc","keywords":null,"link":"/kultura/20200529_Verseny_nincs_gyoztes_van_ime_a_NagySzinPad_eredmenye","timestamp":"2020. május. 29. 15:35","title":"Verseny nincs, győztes van: íme, a Nagy-Szín-Pad! eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlett vezetéstámogató technológiákat nem maga az AvtoVAZ fogja kifejleszteni. ","shortLead":"A fejlett vezetéstámogató technológiákat nem maga az AvtoVAZ fogja kifejleszteni. ","id":"20200529_jonnek_az_onvezeto_ladak_avtovaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e65a73-01e4-446a-b42d-5548eb817e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_jonnek_az_onvezeto_ladak_avtovaz","timestamp":"2020. május. 29. 06:41","title":"Jönnek az önvezető Ladák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b2b7e2-a68f-4427-a2d9-a85c6f4f81af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Biblia nagykönyve célja az ismeretterjesztés, a szövegrészletek bemutatásánál az ott megemlített tanításokról, épületekről vagy személyekről ad rövid leírást.","shortLead":"A Biblia nagykönyve célja az ismeretterjesztés, a szövegrészletek bemutatásánál az ott megemlített tanításokról...","id":"202022_konyv__tanitas_es_uzenet_a_biblia_nagykonyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b2b7e2-a68f-4427-a2d9-a85c6f4f81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d132c37-a0dd-4577-9991-ce74bf823402","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__tanitas_es_uzenet_a_biblia_nagykonyve","timestamp":"2020. május. 29. 15:00","title":"Grafikus, térképes, művészi ábrázolásokkal segítenek eligazodni a Bibliában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","shortLead":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","id":"20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d3c5b3-0c94-4d29-934d-0c3bd94d8ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","timestamp":"2020. május. 29. 08:08","title":"Adj valamit már – videoklippel ünnepli Orbán a tízéves évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó felbocsátásával.","shortLead":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó...","id":"20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009d0eb-f635-4250-b96c-989789978a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 30. 19:13","title":"Itt nézheti élőben: ma űrtörténelmet írhat a SpaceX és a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre.","shortLead":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés...","id":"20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75260d-2fcd-4fd2-a776-d34cc9611e5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","timestamp":"2020. május. 30. 10:48","title":"Egyszerűbben lehet igénybe venni a csok-ot és a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka az örömre.","shortLead":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka...","id":"20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5359d7-e79f-4369-8e18-0daabc6586a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","timestamp":"2020. május. 29. 08:03","title":"Friss lista: ezeket a telefonokat választják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d81d61-a069-4840-b4f0-749fdb6f1c6a","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A közfoglalkoztatás felfuttatásával párhozamosan épült le a munkanélküliek támogatása, s ez a társadalom kasztosodásához vezet - figyelmeztet Révész Sándor. Vélemény.","shortLead":"A közfoglalkoztatás felfuttatásával párhozamosan épült le a munkanélküliek támogatása, s ez a társadalom...","id":"202022_a_kozmunka_mint_atok_es_letszukseglet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d81d61-a069-4840-b4f0-749fdb6f1c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a51ba-151c-4745-ad95-8dc5f24c97de","keywords":null,"link":"/360/202022_a_kozmunka_mint_atok_es_letszukseglet","timestamp":"2020. május. 30. 11:00","title":"Révész Sándor: A közmunka átok és létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]