[{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","shortLead":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","id":"20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55548500-91e7-47bf-ad77-9d0c7ce4e7ef","keywords":null,"link":"/elet/20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Lekreténezte Trumpot Biden, mert a maszkján élcelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23279d-39b0-411d-8907-61adb0134021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rájár a rúd Tótkomlós ősszel megválasztott ellenzéki polgármesterére, most éppen annak a pályázatnak a támogatásától állhat el a minisztérium, amelyben maga a polgármester tett feljelentést még ellenzékben.","shortLead":"Rájár a rúd Tótkomlós ősszel megválasztott ellenzéki polgármesterére, most éppen annak a pályázatnak a támogatásától...","id":"20200526_Simonka_haverok_korabbi_stiklijei_sodorhatjak_el_az_ellenzeki_polgarmestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a23279d-39b0-411d-8907-61adb0134021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18197512-dd4c-4bba-b8a1-96bb1dde0c1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Simonka_haverok_korabbi_stiklijei_sodorhatjak_el_az_ellenzeki_polgarmestert","timestamp":"2020. május. 26. 17:00","title":"A korábbi vezetés stiklijei sodorhatják el a polgármestert Tótkomlóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját befalazta a menedékkérők előtt, és a koronavírus is elég indokot szolgáltat arra, hogy bizonyítsa bátorságát. \r

","shortLead":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját...","id":"20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5459082-81f4-4989-9a83-d632c0bb9662","keywords":null,"link":"/360/20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","timestamp":"2020. május. 27. 11:00","title":"Minimális politikai kárral megúszhatják Orbánék a tranzitzónák kényszerű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f7dce-9763-42ca-b0c1-229355a3aa52","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt állította, a férfi fenyegeti őt, pedig csak arra kérte, pórázon sétáltassa kutyáját a Central Parkban. ","shortLead":"Azt állította, a férfi fenyegeti őt, pedig csak arra kérte, pórázon sétáltassa kutyáját a Central Parkban. ","id":"20200527_central_park_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f7dce-9763-42ca-b0c1-229355a3aa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803368c0-8544-4175-a9aa-ff21583800dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_central_park_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 27. 10:13","title":"Kirúgták a nőt, aki rendőrt hívott egy fekete férfira, mert az arra kérte, tegyen pórázt kutyájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig a kormánypárti média az őszödi beszéd 14 éves évfordulójáról számolt be szinte az összes csatornáján keresztül.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig...","id":"20200526_gyurcsany_dk_oszod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ccebc-58cf-4335-b118-d7c6bbc14d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_gyurcsany_dk_oszod","timestamp":"2020. május. 26. 14:15","title":"Gyurcsány ünnepelt a volánnál: egy éve a legnagyobb ellenzéki párt lett a DK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","shortLead":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","id":"20200527_segelycsomag_francia_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac0834-f6a2-447d-ba64-0d40fc66a5b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_segelycsomag_francia_autogyar","timestamp":"2020. május. 27. 09:40","title":"Történelmi segélycsomagot kaptak a francia autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig a pénzügyminiszter szerint is nagy a bizonytalanság. Az viszont kiderült, mekkora lehet a nyugdíjemelés.","shortLead":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig...","id":"20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f737d-7a82-4c79-8829-4be98db96ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","timestamp":"2020. május. 26. 11:08","title":"Itt a jövő évi büdzsé: a kormány elárulta, mit vár 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]