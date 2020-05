Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai elnök, amikor a SpaceX űrhajó ismételt felbocsátási kísérletére Floridába indulva újságíróknak nyilatkozott Washingtonban szombaton.","shortLead":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai...","id":"20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418a9790-e8eb-4782-8ece-ce2bdac3e1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","timestamp":"2020. május. 30. 21:48","title":"Trump szerint a radikális baloldal tehet az erőszakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg korábban már kiszivárogtatta, mikorra tervezi a Sony a PS5-ös játékok bemutatóját. Most kiderült, hogy nem sokkal lőttek mellé.","shortLead":"A Bloomberg korábban már kiszivárogtatta, mikorra tervezi a Sony a PS5-ös játékok bemutatóját. Most kiderült, hogy nem...","id":"20200529_sony_playstation_5_jatek_konzol_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c798745-3183-4b11-af8f-879a9de65152","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_sony_playstation_5_jatek_konzol_bemutato","timestamp":"2020. május. 29. 18:03","title":"Elárulta a Sony, mikor jönnek az első játékok PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b3e2b8-b745-4b89-b316-7d417ec20c5f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","timestamp":"2020. május. 30. 12:23","title":"Autósmoziszerű koncertet adott a Tankcsapda (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","shortLead":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","id":"20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99a925e-7f47-456c-b055-4f89c74b36ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:51","title":"Alig van új fertőzött, két koronavírusos beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságunk szinte minden szegmensében jókora lassulást mért a Központi Statisztikai Hivatal, azóta, hogy ideért a koronavírus. Egyedül a lakossági fogyasztás maradt a régi. ","shortLead":"A gazdaságunk szinte minden szegmensében jókora lassulást mért a Központi Statisztikai Hivatal, azóta, hogy ideért...","id":"20200529_ksh_gdp_gazdasag_novekedes_ipar_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17154a44-cd78-41b7-937a-7dad14eac810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_ksh_gdp_gazdasag_novekedes_ipar_fogyasztas","timestamp":"2020. május. 29. 11:02","title":"Kiadták a részletes számokat: így lépett a fékre a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","id":"20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766a320-acb7-42c5-bd52-49482bdc5543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","timestamp":"2020. május. 29. 17:11","title":"Rendkívüli emelés jön, hétfőtől megint drágul az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zenék szerelmeseinek kedveskedik egy újabb, YouTube Music-funkcióval a fejlesztő, lehetőség kínálkozik megjelenés előtti albumletöltésre.","shortLead":"A zenék szerelmeseinek kedveskedik egy újabb, YouTube Music-funkcióval a fejlesztő, lehetőség kínálkozik megjelenés...","id":"20200529_youtube_music_albumok_elozetes_letoltesi_lehetosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacd5b7-63e2-4185-b07b-59aab1f21c13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_youtube_music_albumok_elozetes_letoltesi_lehetosege","timestamp":"2020. május. 29. 11:03","title":"Ideje volt már bevezetni ezt a funkciót a YouTube Musicba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne a műalkotásokkal kapcsolatos kuriózum.","shortLead":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne...","id":"202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08563db-134d-4f64-a9a2-049587ba6ee7","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","timestamp":"2020. május. 30. 11:15","title":"Freud asszisztense kutyája volt, Einstein kigyógyította papagáját egy traumából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]