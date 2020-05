Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lapban Orbán Viktor 10 éves kormányzását tekintik át. Az elemzés szerint a járványban használt rendeleti kormányzás is az igazolta, hogy Magyarországon minden hatalomtól Orbántól ered, ha ő azt úgy látja jónak.","shortLead":"A német lapban Orbán Viktor 10 éves kormányzását tekintik át. Az elemzés szerint a járványban használt rendeleti...","id":"20200530_Orban_a_gonosz_hatalom_igezeteben_die_zeit_10_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e11499c-df9f-4c31-96a5-0709d48a4fd3","keywords":null,"link":"/360/20200530_Orban_a_gonosz_hatalom_igezeteben_die_zeit_10_ev","timestamp":"2020. május. 30. 09:00","title":"Die Zeit: Orbán Viktort elcsábította a sötét oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új módszer segítségével megjósolható, merre sodródnak a vízfelszínen a tárgyak és az emberek – közölte a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH).","shortLead":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új...","id":"20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b72ae-f0ef-451a-b67e-2fd1e032aaad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","timestamp":"2020. május. 29. 14:03","title":"Hogy van-e értelme matekot tanulni? Most például életeket menthet egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8ad6bd-02c6-4294-a3f3-47c3a82d249e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány újabb gócpontja Latin-Amerika, ahol túlterhelt egészségügyi intézmények mellett populista politikusok is nehezítik a sikeres védekezést. Jair Bolsonaro brazil elnök szinte másolja Donald Trump őrületeit, Mexikóban a drogkartellek osztanak segélyeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány újabb gócpontja Latin-Amerika, ahol túlterhelt egészségügyi intézmények mellett populista...","id":"202022__koronavirus__latinamerika__bolsonaro_hadakozik__szetesett_allapotban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8ad6bd-02c6-4294-a3f3-47c3a82d249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c5cd10-8613-4808-9f63-7d3453b7d53c","keywords":null,"link":"/360/202022__koronavirus__latinamerika__bolsonaro_hadakozik__szetesett_allapotban","timestamp":"2020. május. 29. 14:00","title":"A kormányülésen káromkodó elnök nem védi meg a brazilokat a járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","shortLead":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","id":"202022_bd_park_tizeves_vajudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb272f2c-67af-47aa-8051-245fae9341b6","keywords":null,"link":"/360/202022_bd_park_tizeves_vajudas","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Felszámolás a sorsa a lakóparkot álmodó cégnek, mely részben Török Gábor politológusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","shortLead":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","id":"20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99a925e-7f47-456c-b055-4f89c74b36ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:51","title":"Alig van új fertőzött, két koronavírusos beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51600086-153f-49fd-b940-da014a0b4f4e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kapitalizmus sok mindenre képes, de arról még nem lehet szó, hogy Trabant-ország autópályáin annyival lehessen menni, mint a nyugatiakon.","shortLead":"A kapitalizmus sok mindenre képes, de arról még nem lehet szó, hogy Trabant-ország autópályáin annyival lehessen menni...","id":"20200530__marka_Marx_autopalya_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51600086-153f-49fd-b940-da014a0b4f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fa848e-f94a-45b2-9482-43517f8e5a14","keywords":null,"link":"/360/20200530__marka_Marx_autopalya_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_30","timestamp":"2020. május. 30. 17:00","title":"Marxnak annyi, az NSZK-márkát várja az állampárti pince – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 30.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne a műalkotásokkal kapcsolatos kuriózum.","shortLead":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne...","id":"202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08563db-134d-4f64-a9a2-049587ba6ee7","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","timestamp":"2020. május. 30. 11:15","title":"Freud asszisztense kutyája volt, Einstein kigyógyította papagáját egy traumából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem kötelező a maszkviselés, ha az emberek tartják egymástól a kétméteres biztonsági távolságot.","shortLead":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem...","id":"20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a43b0-ec2e-4f3f-835e-e3ea79f5f88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","timestamp":"2020. május. 30. 17:40","title":"Föl-, illetve belélegzés: a lengyelek lassan búcsúznak a maszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]