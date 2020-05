Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 360 ezren haltak eddig bele a járványba. Olaszország mindeközben lassan, de biztosan regenerálódik: a tartományok között hamarosan szabadon lehet majd mozogni. ","shortLead":"Több mint 360 ezren haltak eddig bele a járványba. Olaszország mindeközben lassan, de biztosan regenerálódik...","id":"20200530_Mar_kozel_a_hatmilliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af707f-2a0e-4732-a826-36bcf23429bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Mar_kozel_a_hatmilliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 30. 08:22","title":"Már közel a hatmillióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4e7177-2bb7-4278-8c8f-a3a478ea3ebc","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1990 novemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A HVG 1990 novemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk...","id":"20200528_Rendszervaltok30__Lengyel_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da4e7177-2bb7-4278-8c8f-a3a478ea3ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0188f97-56e7-4b32-a224-937a4c496b5e","keywords":null,"link":"/360/20200528_Rendszervaltok30__Lengyel_Laszlo","timestamp":"2020. május. 28. 18:00","title":"Rendszerváltók30 – Lengyel László: A tanácsadói szerep a legtöbb, amire képes és hajlandó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió űrtevékenységért felelős minisztereinek videokonferenciáján. Megerősítette, hogy az évtized közepén újra embert küldene az űrbe Magyarország, és hogy megkétszerezték a magyar hozzájárulást az Európai Űrügynökség költségvetéséhez.\r

\r

","shortLead":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió...","id":"20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86748571-07ae-465e-9618-7d7845e81f60","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","timestamp":"2020. május. 29. 20:48","title":"Szijjártó: Az űr a határon kívül van, ezért külügyi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát hozta vissza az új világba. Még ebben az évben érkezhet az utód is, javított specifikációkkal.","shortLead":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát...","id":"20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eee2ef-a531-4804-bc05-a2c06bf9e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Hajtogatják: kiszivárogtak az új Motorola Razr utódjának specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","shortLead":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","id":"20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a9569-a773-4824-a52f-62b79ce92b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","timestamp":"2020. május. 29. 11:55","title":"Űrtevékenység és a nyugat-balkáni beruházások támogatására is bőséggel jut a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","id":"20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766a320-acb7-42c5-bd52-49482bdc5543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","timestamp":"2020. május. 29. 17:11","title":"Rendkívüli emelés jön, hétfőtől megint drágul az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon a miniszterelnökön, hogy miért támogatja a határon túli magyarokat.","shortLead":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon...","id":"20200529_jobbik_ungar_peter_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f2aefa-e1d7-4c9f-8d79-151439519bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_jobbik_ungar_peter_","timestamp":"2020. május. 29. 16:07","title":"Ungár: A Jobbik elnöke bízzon magában, neki is lehet hatása a kilépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra összpontosít. ","shortLead":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra...","id":"20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1372e1-e58a-495c-b40b-654150b5605c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","timestamp":"2020. május. 28. 15:48","title":"Reformtervet kell a magyar kormánynak benyújtania, ha pénzt akar az új EU-alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]