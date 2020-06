Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Összejött a pénz a dudálós akció miatt kiszabott büntetésekre. Az egyik megbírságolt, a független parlamenti képviselő? Hadházy Ákos írása arról, hogy mi ennek a jelentősége. ","shortLead":"Összejött a pénz a dudálós akció miatt kiszabott büntetésekre. Az egyik megbírságolt, a független parlamenti képviselő...","id":"20200530_Hadhazy_A_tarhalas_nem_szegyen_hanem_a_fuggetlen_politika_kulcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33144f33-89e9-42a4-965e-105e182a29cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hadhazy_A_tarhalas_nem_szegyen_hanem_a_fuggetlen_politika_kulcsa","timestamp":"2020. május. 30. 14:47","title":"Hadházy: A „tarhálás” nem szégyen, hanem a független politika kulcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","shortLead":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","id":"20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12388e4c-8f2b-4081-a252-ed6a13c8ee45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","timestamp":"2020. május. 31. 15:06","title":"Kifosztott egy boltot, majd vonattal menekült két tolvaj Zalaegerszegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely jusson\" - közölte Anne Hidalgo főpolgármester.","shortLead":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely...","id":"20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e72dfc-c8e7-4377-9087-f8169b7f2da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","timestamp":"2020. május. 31. 18:46","title":"Nyitott bárrá válhat keddtől Párizs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ illiberális elitjéről. John Keane szerint a koronavírus a világ despotáinak kezére játszik. ","shortLead":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ...","id":"20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce4eba-c1bc-4437-b58d-84760249bebc","keywords":null,"link":"/360/20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","timestamp":"2020. június. 01. 10:00","title":"Ausztrál professzor a Handelsblattnak: \"A demagógok, mint Orbán pávaként fújják fel magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám a négyes is szépen fizet.","shortLead":"Ám a négyes is szépen fizet.","id":"20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d03e9-7ff2-45b4-a49b-89d46b6873a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. május. 30. 20:27","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f5e41e-efe1-49f6-9c46-beb28b801b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Crew Dragon szombati startjáról közzétett fényképek azokat is lenyűgözhetik, akik egyébként nem érdeklődnek az űrutazás iránt.","shortLead":"A SpaceX Crew Dragon szombati startjáról közzétett fényképek azokat is lenyűgözhetik, akik egyébként nem érdeklődnek...","id":"20200601_spacex_demo2_felloves_crew_dragon_start_fotok_kepek_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f5e41e-efe1-49f6-9c46-beb28b801b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1180870b-9c89-4f1f-8a31-4634bac4c1ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_spacex_demo2_felloves_crew_dragon_start_fotok_kepek_nasa","timestamp":"2020. június. 01. 08:03","title":"Lenyűgöző fotókat tett közzé a NASA a SpaceX űrhajó szombati startjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez. Egy ennél azért hasznosabb funkció is érkezik.","shortLead":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez...","id":"20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323e36b1-d779-4503-8258-55432386f6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","timestamp":"2020. május. 30. 15:03","title":"Egy rég várt újítás helyett rétegeknek szóló funkcióval bővül az Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","id":"20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01038bad-4697-438e-8adf-3943abcc8ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","timestamp":"2020. május. 30. 20:06","title":"Ön is közelebb kerülhet egy magánűrhajóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]