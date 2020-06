Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","shortLead":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","id":"20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bce72-9097-45db-8051-3c87277b60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","timestamp":"2020. május. 30. 11:55","title":"18 év után, hétfőn szabadul Kaiser Ede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás másik áldozata a helyszínen életét vesztette. A 18 éves gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"A támadás másik áldozata a helyszínen életét vesztette. A 18 éves gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.","id":"20200531_A_Magyar_Narancs_ujsagirojanak_udvaraba_menekult_a_gyulai_keseles_serultje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032d2081-9caa-4982-b72b-03a5b6241645","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_Magyar_Narancs_ujsagirojanak_udvaraba_menekult_a_gyulai_keseles_serultje","timestamp":"2020. május. 31. 16:15","title":"A Magyar Narancs újságírójának udvarába menekült a gyulai késelés sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949e54ea-443e-4f81-a76d-5f8dba62c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","timestamp":"2020. május. 30. 11:30","title":"Fülke: „Orbán csak annyira zseniális, mint az, aki Mercedes jelet ragaszt egy Skodára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f957a23c-015d-4f1d-a759-c897c5fb7cab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei csíksomlyói búcsút. A búcsús szentmise szónoka abbeli hitének adott hangot, hogy \"a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához\".","shortLead":"Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány miatt zarándokok...","id":"20200530_Ilyen_volt_zarandokok_nelkul_a_csiksomlyoi_bucsu_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f957a23c-015d-4f1d-a759-c897c5fb7cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730fe867-6984-4a11-9b58-776814ef0edd","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Ilyen_volt_zarandokok_nelkul_a_csiksomlyoi_bucsu_fotok","timestamp":"2020. május. 30. 16:47","title":"Ilyen volt zarándokok nélkül a csíksomlyói búcsú (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","shortLead":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","id":"20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f79b4b-b7c9-4971-9249-8b5761af25cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. május. 31. 10:18","title":"Szlávik: Egészségügyi dolgozókon tesztelik, véd-e a BCG-oltás koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple évekkel korábban benyújtott, de csak idén nyilvánosságra került szabadalma is bizonyítja, komolyan foglalkozik az Apple az összehajtható telefon gondolatával. Ötlete egy komoly problémát orvosolhat, már amennyiben meg is valósul.","shortLead":"Az Apple évekkel korábban benyújtott, de csak idén nyilvánosságra került szabadalma is bizonyítja, komolyan foglalkozik...","id":"20200530_apple_szabadalom_csuklomechanizmus_osszehajthato_telefon_pantja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b506244-de4c-407d-8c84-ccdc67a1ac09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_apple_szabadalom_csuklomechanizmus_osszehajthato_telefon_pantja","timestamp":"2020. május. 30. 14:03","title":"Az Apple kezében ott a megoldás az összehajtható telefonok nagy problémájára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház. Egy ilyen bizonytalan helyzetben azonban éppen ez jelenti az igazi kockázatot – vallja Kőrössy Zoltán, a patinás kávéházon kívül több szállodát és rendezvényhelyszínt üzemeltető Eventrend alapító-tulajdonosa, akivel az ünnepélyes megnyitó után beszélgettünk. Szó esett arról, mire számítanak a nyáron, és kiderült, mitől tartanak leginkább a wellnesshotelekbe visszatérő vendégek.","shortLead":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház...","id":"20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f56f7-a339-4ea3-99e7-4ceec7998649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 31. 11:30","title":"Egy jó augusztusi keddért már ölik egymást - így indul újra a hazai vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e2189-e0a8-4559-b0c9-ba7f62dd6e7f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","timestamp":"2020. május. 30. 08:43","title":"Orbán Viktor fotója alapján már egész nyugodtan ölelkezhetünk idegenekkel, maszk nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]