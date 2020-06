Ha androidos, most vigyázzon: ártatlannak tűnő háttérképtől omlanak össze a telefonok

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki szolidaritásukat az egyesült államokbeli tüntetők mellett, akik az afroamerikai George Floyd halála miatt vonultak utcára.","shortLead":"Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki...","id":"20200601_Szinte_az_egesz_vilagban_megmozdultak_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893d707-1cd6-4e2f-8999-853262da61a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Szinte_az_egesz_vilagban_megmozdultak_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 01. 12:26","title":"Szinte az egész világban megmozdultak George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","shortLead":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","id":"20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b14c69-b856-4912-9b37-37532fb3ca80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Nem is gondolná, mennyire szennyező az autógumik leváló mikrotörmeléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar rekedt Kubában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások után. A pszichológus Berényi Dániel és a programozó Asztalos Ákos március 16-án indult Kubába, ahonnan csak viszontagságos körülmények között sikerült hazaérniük.","shortLead":"Két magyar rekedt Kubában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások után. A pszichológus Berényi Dániel és...","id":"20200601_Alig_tudott_hazajutni_ket_magyar_utazo_Kubabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dc2457-1d57-4008-8cd1-ff5d6e02757f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Alig_tudott_hazajutni_ket_magyar_utazo_Kubabol","timestamp":"2020. június. 01. 17:49","title":"Alig tudott hazajutni két magyar utazó Kubából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","shortLead":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","id":"20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfe9556-1281-4b4e-884b-f2a64c20112a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:03","title":"Nagy változtatásra készül a Google a kereső találati listájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most viszont megjelent a digitális divat. Attól azonban nem kell tartani, hogy a végén nem lesz egy göncünk sem, amit felvehetnénk.","shortLead":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most...","id":"202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38851d5d-654d-47ca-9c57-63655f26fb4b","keywords":null,"link":"/360/202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","timestamp":"2020. június. 01. 16:30","title":"Az új divat szerint haza sem kell vinni a ruhát, mégis jól mutat Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak hallgassák figyelmesen a bemondókat!","shortLead":"Csak hallgassák figyelmesen a bemondókat!","id":"20200531_Valoszinuleg_sokan_elmosolyogjak_majd_magukat_a_Combinokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb51c07-4911-4cbd-9411-a48b8ca1458f","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Valoszinuleg_sokan_elmosolyogjak_majd_magukat_a_Combinokon","timestamp":"2020. május. 31. 12:17","title":"Valószínűleg sokan elmosolyogják majd magukat a Combinókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","shortLead":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","id":"20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93979650-ce5f-4bbc-b95e-2ce668ad7b35","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","timestamp":"2020. május. 31. 15:31","title":"Lionel Messi is üzent az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban erről beszélt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök orvosa.\r

\r

","shortLead":"Korábban erről beszélt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök orvosa.\r

\r

","id":"20200602_WHO_Nincs_bizonyitek_a_koronavirus_gyengulesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ca6d6-8810-4dbc-b892-2f8204ef90c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_WHO_Nincs_bizonyitek_a_koronavirus_gyengulesere","timestamp":"2020. június. 02. 07:34","title":"WHO: Nincs bizonyíték a koronavírus gyengülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]