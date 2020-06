Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről, hogy Oroszország, Ausztrália, India és Dél-Korea vezetőit is meghívhatja a G7-csoport csúcstalálkozójára - közölte hétfőn a Kreml sajtóosztálya.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről...","id":"20200601_Trump_mar_nagyon_szeretne_kiboviteni_a_G7et","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5edb661b-2162-4a58-894b-68e1184a4b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Trump_mar_nagyon_szeretne_kiboviteni_a_G7et","timestamp":"2020. június. 01. 20:39","title":"Trump már nagyon szeretné kibővíteni a G7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését.","shortLead":"A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg...","id":"20200602_Meg_tobb_katonaiskolat_akar_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326850d6-9c5c-4feb-85bb-60612c0ab44b","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Meg_tobb_katonaiskolat_akar_a_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 07:31","title":"Még több katonaiskolát akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO szerint nem veszített erejéből a vírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO...","id":"20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e8aa2-8728-487b-b5a0-0ad46dbe34e3","keywords":null,"link":"/360/20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2020. június. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump a hadsereget is bevetné, itthon nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5268f5-af72-4a85-913e-39a952fa0a12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem is pont ezekben a napokban, de nemrégiben még sokan felkeresték az oslói Munch-múzeumot, ahol többek között megtekinthették Edvard Munch The Scream (A sikoly) festményét. A kép színei azonban egyre halványabbak, és erről a tudósok szerint a látogatók is tehetnek.","shortLead":"Ha nem is pont ezekben a napokban, de nemrégiben még sokan felkeresték az oslói Munch-múzeumot, ahol többek között...","id":"20200602_munch_the_scream_festmeny_szineinek_fakulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5268f5-af72-4a85-913e-39a952fa0a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c463f724-e11a-40b5-a198-29a53ae3e9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_munch_the_scream_festmeny_szineinek_fakulasa","timestamp":"2020. június. 02. 15:03","title":"Sikolt a Sikoly: tönkreteszi Munch festményét a múzeumi látogatók lélegzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait, kiugrottunk egy napra Prágába. Menni kellett, de talán másnak is kell, és nekik jól jön az, amit mi megéltünk. Spoiler: Svejk felült a sírjában, körbenézett, ivott egy sört és elégedetten feküdt vissza. Minden olyan, amilyen volt. ","shortLead":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait...","id":"20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125366f-241f-4d08-9e97-91653dd84595","keywords":null,"link":"/360/20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","timestamp":"2020. június. 02. 11:00","title":"Szeretettel Kelet-Közép-Európából: Egy nap alatt Prágába és vissza, határnyitás idején ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt a szerb szakember a Nemzeti Sportnak. A klub egyelőre nem adott ki közleményt.","shortLead":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt...","id":"20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02191789-b168-44ed-aa40-1ce6b5456ea9","keywords":null,"link":"/sport/20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","timestamp":"2020. június. 01. 16:29","title":"Sok volt a vereség – már nem Vignjevics az Újpest edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","shortLead":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","id":"20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5934f-43b2-455f-b2c2-d6e2426e6c3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:36","title":"Új pár felfedezése jelent reményt a világ legritkább főemlősfajának fennmaradására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]