[{"available":true,"c_guid":"9e37249e-01fc-48f5-99f8-a5d1c3abf78d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki gondolná, hogy egy okostelefonos háttérkép is veszélyeket rejthet? Pedig kiderült, hogy Android 10-et futtató telefonok omolhatnak össze egy internetről leöltött, igen szép képtől.","shortLead":"Ki gondolná, hogy egy okostelefonos háttérkép is veszélyeket rejthet? Pedig kiderült, hogy Android 10-et futtató...","id":"20200602_android_hatterkep_vegtelen_ciklus_android_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e37249e-01fc-48f5-99f8-a5d1c3abf78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa13c69a-d2c1-4d30-995f-7803e3f10d1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_android_hatterkep_vegtelen_ciklus_android_10","timestamp":"2020. június. 02. 08:03","title":"Ha androidos, most vigyázzon: ártatlannak tűnő háttérképtől omlanak össze a telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már régóta nem számítanak jó termésre a termelők, a múlt heti esőzés nem volt elég. Nagy átmenő készlettel nem számolhatnak a búzapiacon.","shortLead":"Már régóta nem számítanak jó termésre a termelők, a múlt heti esőzés nem volt elég. Nagy átmenő készlettel nem...","id":"20200602_Csak_senyved_a_buza_az_aszaly_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa1f74-55b8-4164-a4ed-4aa4e8ae6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Csak_senyved_a_buza_az_aszaly_miatt","timestamp":"2020. június. 02. 06:32","title":"Csak senyved a búza az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol a játékosok szava dönt. Azt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy sztárfocista sztrájkkal fenyegessen, miközben amerikai sportoknál már teljes bajnokság is elmaradt, mert a játékosoknak nem tetszett a liga pénzügyi terve. Mit tudnak ott, ahol igazán erős a sportolói szakszervezet?","shortLead":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol...","id":"202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad9e744-4090-4489-84b8-17fdf1106d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","timestamp":"2020. június. 01. 20:00","title":"A focistát ki kérdezi meg, akar-e ismét játszani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges kibertámadásokat – derül ki a K&H kutatásából. Ugyanakkor a többség tart a különböző netes, kártyás visszaélésektől.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges...","id":"20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf38b5-de21-43d6-9766-1da6d721ad31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","timestamp":"2020. június. 01. 16:03","title":"K&H: A magyarok 54 százaléka fél, hogy csaló weboldalakon meglopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784f837-9827-4e69-bd16-2d9abc62464d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritka az olyan villanyautó, amelynek vezetése nemcsak egyenesben, hanem kanyargós utakon is élmény számba megy. A Mini első tisztán elektromos modellje viszont abszolút ilyen. Teszten a zöld rendszámos közúti gokart.","shortLead":"Ritka az olyan villanyautó, amelynek vezetése nemcsak egyenesben, hanem kanyargós utakon is élmény számba megy. A Mini...","id":"20200601_elektromos_mini_cooper_se_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1784f837-9827-4e69-bd16-2d9abc62464d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321e83d-731e-4965-9ba0-53fb3cb0dc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_elektromos_mini_cooper_se_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. június. 01. 16:00","title":"Maximális élmény: teszten az első elektromos Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit ölik le. ","shortLead":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit...","id":"202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d371654-589a-45d1-ba4a-8e05267e6408","keywords":null,"link":"/360/202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","timestamp":"2020. június. 01. 14:00","title":"A járvány a feje tetejére állította a globális élelmiszer-termelési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","shortLead":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","id":"20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ff079-73e3-4781-bd7c-4688514fea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","timestamp":"2020. június. 02. 11:14","title":"Lázár János kerülhet a teniszszövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]