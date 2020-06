Nem biztos, hogy jól jár, aki azonnal frissít az iOS 13.5-re, ugyanis – állítja többek között a ZDNet – az új változatban sok a kellemetlen hiba. Sőt, az említett forrás egyenesen azt állítja, hogy ez az egyik legrosszabb frissítés, amit az Apple kiadott iPhone-ra és iPadre.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a frissítés után az eddiginél gyorsabban merül le az akkumulátor. Sokan panaszkodnak erről a közösségi médiában, és köztük még iPhone 11 Pro Max felhasználók is vannak, ami csak annyiban fura, hogy ennek a telefonnak meglehetősen nagy az akkumulátora. Olyan felhasználók is vannak, akik túlmelegedésre panaszkodnak az update után.

És ez még nem minden. Olyan problémákról is hallani, hogy az iOS 13.5-öt futtató iPhone röviddel a bejelentkezés után újraindul, mások pedig azt nehezményezték, hogy az iPadjük ragad be egy újraindítási hurokba, bár ez a probléma állítólag az iPadOS 13.4.1 verziójára nyúlik vissza. Ugyancsak ide datálódik, de a 13.5-ben is előkerülő gond, hogy az eszköz nem tudja rendesen lejátszani az MP4 fájlokat. Ezért is javasolják annak, aki még nem frissített, hogy talán jobban teszi, ha még vár egy kicsit.

Időközben persze már az Apple is lépett, kiadta az iOS 13.5.1-et. No nem az említett hibákat javította, hanem „fontos biztonsági frissítéseket” tett közzé (az új Memoji-matricák, valamint az iCloud Drive-mappamegosztás mellett). Mindenekelőtt a CVE-2020-9859 számú sebezhetőséget javította, amivel kiküszöbölte az uncOver jailbreaket.

A jailbreak – jegyzi meg a Slashgear – mindig is egyfajta macska-egér harc volt az Apple és az iPhone-hackerek között. Míg az Apple az eszköz- és szoftverbiztonságot tartja szem előtt, addig a jailbreakek készítői azt szeretnék, ha rugalmasan lehetne alkalmazásokat adni a készülékhez, illetve módosíthatnák azt. Az Apple a maga eszközivel próbálja meg lehetetlenné tenni a jailbreakeket, azaz kiküszöbölné a létező kiskapukat – az iOS 13.5.1-gyel is éppen ez a cél.

