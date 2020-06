A cyberpunk játékok kedvelőit igyekszik megszólítani egy vadonatúj alkotással a Facebook. A Go Go Bots már nálunk is játszható.

Néhány héttel azután, hogy a Facebook bejelentette, még több energiát szán majd a játékra és vele a szórakozásra (ehhez ráadásul egy új appot is létrehoz), megérkezett az első webalkalmazás, amit a kitűzött cél szellemében alkottak. Pontosabban az Ustwo Studios, mert a játékot szigorúan ők készítették, a Facebook csak a platformot adja.

A Go Go Bots annak a stúdiónak a munkája, amely az egyik legszebb mobiljátékot, a Monument Valley-t is fejlesztette. A Facebook újdonsága viszont nem csak mobilon játszható, hiszen a közösségi oldal dedikált részére lépve egy böngészőből is be lehet tölteni. Itt jegyezzük meg: igen, itthon is megy, telepítés nélkül.

© Ustwo Studios

A Go Go Bots elsősorban a cyberpunk játékok kedvelői között arathat sikert. A pályák ugyanis rendkívül futurisztikusak, színesek, és tele vannak technológiai meglepetésekkel. Felhasználóként egy kis karaktert irányítva egyre feljebb és feljebb kell kapaszkodnunk a játéktéren, amit természetesen különféle elemek nehezítenek. A játék igen látványos is, főleg mobilon. (A böngészőkben csak annyi gond van vele, hogy alapból kisebb méretben jelenik meg, illetve egérrel nem annyira kényelmes az irányítás.)

A játék az egyedüli és a mások elleni versengést is támogatja, ez már szintén elérhető.

