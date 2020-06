Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","shortLead":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","id":"20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6cda1-d629-4aa4-9213-89b0beea1054","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","timestamp":"2020. június. 02. 15:42","title":"Kigyulladt az Operaház teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","id":"20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db413c8f-c31a-4424-bd49-6e1ad95ae837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","timestamp":"2020. június. 03. 10:40","title":"Még az idén jöhet az első MacBook, amibe az Apple saját processzora kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni szerdán az Országgyűlésben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni szerdán az Országgyűlésben.","id":"20200603_Kezdodik_a_vita_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33989a3-eb63-48cd-9a42-d92f485cc37f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kezdodik_a_vita_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol","timestamp":"2020. június. 03. 05:33","title":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni az árak csúcstelefonjainál. Úgy tűnik, ezen változtatna most a gyártó.","shortLead":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni...","id":"20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfddac-5913-4ad5-95ab-e7e36c7c6f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","timestamp":"2020. június. 02. 10:03","title":"Stratégiát vált a OnePlus: visszajönnek az olcsón erős telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","shortLead":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","id":"20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5dc51-20cb-4b16-8e82-30e6658c1941","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","timestamp":"2020. június. 02. 21:17","title":"Órákig feküdhetett egy koronavírus-fertőzött mellett egy hasfájásos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f733f4-5423-483f-8d16-a03736e5b7d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita nyomán elkaszálta a Közbeszerzési Döntőbizottság, a másik eredménytelenül zárult. A BKV sajnálja, bíróságra megy, lehetőségeket keres.","shortLead":"A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita...","id":"20200602_Birosagi_ugy_lett_a_BKV_virusvedelmi_beszerzesebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f733f4-5423-483f-8d16-a03736e5b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cedd1-63d3-4d57-9d65-052099995d67","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Birosagi_ugy_lett_a_BKV_virusvedelmi_beszerzesebol","timestamp":"2020. június. 02. 16:10","title":"Bírósági ügy lett a BKV vírusvédelmi beszerzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cb0ce4-c385-44de-b42f-e9a6da9724c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két és fél hét alatt csaknem 10 millió embert teszteltek a koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott kínai városban.","shortLead":"Két és fél hét alatt csaknem 10 millió embert teszteltek a koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott kínai városban.","id":"20200602_koronavirus_fertozes_vuhan_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97cb0ce4-c385-44de-b42f-e9a6da9724c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589300ee-07b7-4ec3-8ec4-0f6757ad10a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_koronavirus_fertozes_vuhan_teszt","timestamp":"2020. június. 02. 18:01","title":"Tízmillió teszt után 300 új fertőzöttet találtak Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A madridi autonóm közösség két nap alatt 33 halálos áldozatokról adott hírt, ezt mégsem közölte a spanyol egészségügyi minisztérium.\r

","shortLead":"A madridi autonóm közösség két nap alatt 33 halálos áldozatokról adott hírt, ezt mégsem közölte a spanyol egészségügyi...","id":"20200602_halalesete_Spanyolorszag_tartomany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66618cdb-f66f-4b96-8986-693ca74f32a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_halalesete_Spanyolorszag_tartomany_koronavirus","timestamp":"2020. június. 02. 20:59","title":"Napok óta nem jelentettek új haláleseteket Spanyolországban, pedig többen is meghaltak egyes tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]