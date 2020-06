Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e a koronavírus-betegek kezelésére. A páciensek más összetételű hatóanyagot kapnak, nem azt, ami a patikákban megvásárolható tablettákban van.

Bár korábban kifejezetten kerülték az ibuprofén tartalmú szerek koronavírussal szembeni alkalmazását, brit kutatók most mégis ezzel a hatóanyaggal fognak kezelni néhány olyan pácienst az Egyesült Királyságban, akik bizonyítottan elkapták a Covid-19 betegséget. Az ibuprofén egy gyulladásgátló, emellett fájdalomcsillapító és lázcsillapító hatással is rendelkezik. Használják gyulladásos, illetve az arthritisz, vagyis ízületi megbetegedés esetén is.

Azt nem tudni, hogy a szert hány koronavírusos páciensnél tervezik alkalmazni, csak azt, hogy két londoni kórházban is próbálkoznak majd vele. A vizsgálatot Liberate néven emlegetik a kutatók. Azt is tudni, hogy a betegeknek a szer egy speciális összetételét fogják beadni, tehát nem ugyanazt, amely a gyógyszertárakban elérhető, ibuprofén tartalmú tablettákban megtalálható. Mindemellett a régi, eddig alkalmazott kezeléseket is megkapják, vagyis a kísérlet inkább csak kiegészítő, nem pedig helyettesítő kúra – írta a BBC.

A tudósok azt remélik, hogy az ibuprofén segítségével csillapítani tudják a fertőzöttek légzési nehézségeit.

Az ibuprofén tartalmú szerek használatát mindeddig kifejezetten kerülték a koronavírusos pácienseknél, mert a szer többek szerint a betegség súlyosbodását okozhatja. Alexandre Bleibtreu, a párizsi Pitié-Salpêtrière kórház fertőző betegségekkel foglalkozó orvosa volt az egyik, aki az ibuprofén mellőzését javasolta. Szerinte az érintetteket inkább paracetamol hatóanyagú gyógyszerrel tanácsos kezelni. Ugyanerről beszélt aztán Oliver Veran francia egészségügyi miniszter is.

A Commission on Human Medicines nevű bizottság által készített felülvizsgálat ugyanakkor megállapította, hogy nincs olyan bizonyíték, amely szerint az ibuprofén szedése súlyosbítaná a koronavírus okozta tüneteket, vagy hajlamosabbá tenne valakit arra, hogy elkapja a kórt. Az újfajta kezelés most tehát ennek fényében kezdődik. Hogy pontosan mikor, és milyen következményekkel, az egyelőre nem ismert.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.