[{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában egyetlen ember sem halt meg Svédországban koronavírus okozta betegségben. A Covid-19 járványt komoly megszorító intézkedések nélkül kezelő országban ez az első ilyen nap március 13-a óta.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában egyetlen ember sem halt meg Svédországban koronavírus okozta betegségben. A Covid-19 járványt...","id":"20200601_Svedorszag__koronavirusos_halott_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4600403-baa3-4a15-8adb-666ba481be4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Svedorszag__koronavirusos_halott_nelkul","timestamp":"2020. június. 01. 14:32","title":"Svédország – koronavírusos halott nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült Államokban.","shortLead":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült...","id":"20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00da72b-add1-4708-bb7a-eaa5a5c9bf52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","timestamp":"2020. június. 02. 14:03","title":"Még a TikTokot is beelőzte az app, amivel lehallgatják az amerikai rendőröket a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már régóta nem számítanak jó termésre a termelők, a múlt heti esőzés nem volt elég. Nagy átmenő készlettel nem számolhatnak a búzapiacon.","shortLead":"Már régóta nem számítanak jó termésre a termelők, a múlt heti esőzés nem volt elég. Nagy átmenő készlettel nem...","id":"20200602_Csak_senyved_a_buza_az_aszaly_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa1f74-55b8-4164-a4ed-4aa4e8ae6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Csak_senyved_a_buza_az_aszaly_miatt","timestamp":"2020. június. 02. 06:32","title":"Csak senyved a búza az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos tisztálkodásra. A feltalálót elnöki kitüntetésben részesítették.","shortLead":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos...","id":"20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5ed3d-9c27-461c-bd48-fa00a671fa7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 03. 10:20","title":"Kitüntették a 9 éves kenyai kisfiút, aki egy érdekes kézmosóval küzd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae3e96b-4a38-4c99-9238-fc3d45d73ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betiltott Magyar Gárda egyenruhájában voltak minden bizonnyal.","shortLead":"A betiltott Magyar Gárda egyenruhájában voltak minden bizonnyal.","id":"20200603_Vadat_emeltek_a_Horthymegemlekezesre_betiltatott_egyenruhaban_erkezok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae3e96b-4a38-4c99-9238-fc3d45d73ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedc594d-d63f-468a-8031-c0bd569592b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Vadat_emeltek_a_Horthymegemlekezesre_betiltatott_egyenruhaban_erkezok_ellen","timestamp":"2020. június. 03. 09:58","title":"Vádat emeltek a Horthy-megemlékezésre betiltott egyenruhában érkezők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás idézte elő.","shortLead":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás...","id":"20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eebd4ee-811e-4ee9-a2fa-087ccf7c4759","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","timestamp":"2020. június. 02. 07:21","title":"Emberölésnek minősítette a hivatalos vizsgálat George Floyd halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs rendszerünket. Néhány kattintás után ezt a felhőből is megtehetjük.","shortLead":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs...","id":"20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd7b5df-7361-4d29-b20d-2ee186d4c27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","timestamp":"2020. június. 03. 09:03","title":"Olyan újratelepítős funkció került a Windowsba, amiért ön is hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi...","id":"20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4509cc1-7e40-4a0d-946b-5e2e40132000","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 01. 17:08","title":"A WHO szerint hiányt szenved a többi páciens ellátása a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]