[{"available":true,"c_guid":"53d017f6-b110-4160-aaf2-2f6e2094dc8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20200603_Riasztast_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_a_fel_orszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d017f6-b110-4160-aaf2-2f6e2094dc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd0233-71e8-44da-9307-05ceecebf6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Riasztast_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_a_fel_orszagra","timestamp":"2020. június. 03. 18:35","title":"Szinte az egész országra riasztást adott ki a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae3e96b-4a38-4c99-9238-fc3d45d73ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betiltott Magyar Gárda egyenruhájában voltak minden bizonnyal.","shortLead":"A betiltott Magyar Gárda egyenruhájában voltak minden bizonnyal.","id":"20200603_Vadat_emeltek_a_Horthymegemlekezesre_betiltatott_egyenruhaban_erkezok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae3e96b-4a38-4c99-9238-fc3d45d73ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedc594d-d63f-468a-8031-c0bd569592b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Vadat_emeltek_a_Horthymegemlekezesre_betiltatott_egyenruhaban_erkezok_ellen","timestamp":"2020. június. 03. 09:58","title":"Vádat emeltek a Horthy-megemlékezésre betiltott egyenruhában érkezők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves részét képezik. ","shortLead":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves...","id":"20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632a0da6-db5b-4340-aa77-d2b8b569c3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 03. 07:59","title":"Hatalmas hűtőrács és mögötte egy gyönyörű kupé: itt az új 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Minneapolisban, rendőri intézkedés közben meghalt férfi pozitív, de tünetmentes hordozó volt. ","shortLead":"A Minneapolisban, rendőri intézkedés közben meghalt férfi pozitív, de tünetmentes hordozó volt. ","id":"20200604_george_floyd_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96bd71-2a5f-46f6-b83e-1754c8f0aaad","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_george_floyd_koronavirus","timestamp":"2020. június. 04. 09:28","title":"Koronavírusos volt George Floyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta el egy osztrák lapnak Fischer Ádám. Mivel magyarázza állításait a karmester?","shortLead":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta...","id":"20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb284f-d47c-401f-9b51-0bd5ca2f59e9","keywords":null,"link":"/360/20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","timestamp":"2020. június. 04. 07:00","title":"Fischer Ádám: Magyarország nem ezeréves, hanem mindössze száz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","shortLead":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","id":"20200602_trianon100_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62bb335-0c41-48b5-aee2-0547466fe910","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_trianon100_felmeres","timestamp":"2020. június. 02. 13:08","title":"A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őszre újra belobbanhat a járvány, nyáron az emberek mozgása fenntartja az elterjedését Kemenesi Gábor virológus szerint. A mostani lazítást nem járványügyi, hanem más okok indokolják – mondta a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Őszre újra belobbanhat a járvány, nyáron az emberek mozgása fenntartja az elterjedését Kemenesi Gábor virológus...","id":"20200602_koronavirus_jarvany_virologus_kemenesi_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65660057-bb3c-4fa4-87ff-e62e019072ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_jarvany_virologus_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. június. 02. 14:54","title":"Virológus: Csak időt nyertünk, a vírusveszély nem múlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási programnak köszönhetően – és egyes üzletemberek boldogulására.","shortLead":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási...","id":"202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f3f9a4-ee68-416b-9337-73c3bf796fa5","keywords":null,"link":"/360/202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"A járvány alatt is ömlik a közpénz a kastélyprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]