A koszorú- és csokorlopások mellett a rongálások is gyakoriak egy tótkomlósi temetőben. Kamerákkal tesznek ellene. Kamerákkal tesznek ellene.","id":"20200526_totkomlos_otemeto_kamera_viraglopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af617d8-25d5-445f-8b55-f5a0a4896a15","keywords":null,"link":"/elet/20200526_totkomlos_otemeto_kamera_viraglopas","timestamp":"2020. május. 26. 07:47","title":"Bekameráznak egy vidéki temetőt a sorozatos viráglopások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","shortLead":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","id":"20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0d58c-cbc7-443f-8797-6fce0439177e","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","timestamp":"2020. május. 25. 15:51","title":"Kiderült, hogy ki nyer az állami informatikusképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487a007e-8c0e-4f9e-9eb4-15dcfc0a7b22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolti cirkuszról készült felvételből vírusvideó lett.","shortLead":"A bolti cirkuszról készült felvételből vírusvideó lett.","id":"20200526_Maszk_nelkul_ment_vasarolni_egy_amerikai_no_hatalmas_botrany_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=487a007e-8c0e-4f9e-9eb4-15dcfc0a7b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d27b40-0fe3-4303-8479-0a01b93876dd","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Maszk_nelkul_ment_vasarolni_egy_amerikai_no_hatalmas_botrany_lett_belole","timestamp":"2020. május. 26. 08:40","title":"Maszk nélkül ment vásárolni egy amerikai nő, hatalmas botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin. Az idén jubiláló HVG Extra Pszichológia magazin felmérést végzett arról, hogy kiket érint leginkább az életközepi válság, és melyek a legszembetűnőbb jelei. Az idén jubiláló HVG Extra Pszichológia magazin felmérést végzett arról, hogy kiket érint leginkább az életközepi válság, és melyek a legszembetűnőbb jelei. ","shortLead":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin...","id":"20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868cbc1d-7b50-42b4-a06d-053cb2c7fe72","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","timestamp":"2020. május. 24. 20:15","title":"Ha újrakezdhetnénk az életünk, a legtöbben más szakmát választanánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6707b7b-b3f4-47d4-9b01-21a43e379090","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fiatal tollaslabdás-hegedűs srác kreatívan töltötte a karantént.","shortLead":"Egy fiatal tollaslabdás-hegedűs srác kreatívan töltötte a karantént.","id":"20200525_Igy_lehet_tollaslabdaval_elutogetni_az_Oromodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6707b7b-b3f4-47d4-9b01-21a43e379090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dffd5b7-9534-4615-9d63-2298270f4323","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Igy_lehet_tollaslabdaval_elutogetni_az_Oromodat","timestamp":"2020. május. 25. 09:32","title":"Így lehet tollaslabdával elütögetni az Örömódát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","shortLead":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","id":"20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a253348e-b7de-4f5e-a453-8480eea3b358","keywords":null,"link":"/elet/20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","timestamp":"2020. május. 25. 20:10","title":"Megszólaltak a rendőrök, akik levezettek egy szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]