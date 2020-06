Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levelet tett közzé az Apple weboldalán a rasszizmusról a vállalatot vezető Tim Cook.","shortLead":"Nyílt levelet tett közzé az Apple weboldalán a rasszizmusról a vállalatot vezető Tim Cook.","id":"20200604_tim_cook_nyilt_level_george_floyd_rasszizmus_diszkriminacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832c8e6e-73cb-453c-83e5-df00d2de0efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ef7a59-67b6-43be-bab3-7f9e0dd8908c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_tim_cook_nyilt_level_george_floyd_rasszizmus_diszkriminacio","timestamp":"2020. június. 04. 16:03","title":"Rasszizmusról és \"mélyen gyökerező diszkriminációról\" ír nyílt levelében Tim Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miskolci vonalon akár másfél órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"A miskolci vonalon akár másfél órával is megnőhet a menetidő.","id":"20200602_Kisiklott_egy_tehervonat_Hatvannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8281c3-a81c-47b2-a9ce-a8c3b4fa20ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kisiklott_egy_tehervonat_Hatvannal","timestamp":"2020. június. 02. 20:17","title":"Kisiklott egy tehervonat Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3138c4-1a1d-49b7-8acc-d769c0b2e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem tartja őszintének Karácsony Gergely kezdeményezését, miszerint a trianoni évfordulóra emlékezve a fővárosban egy percre megáll az élet.","shortLead":"A házelnök nem tartja őszintének Karácsony Gergely kezdeményezését, miszerint a trianoni évfordulóra emlékezve...","id":"20200603_Kover_A_baloldal_ujra_es_ujra_ratamad_a_sajat_nemzetere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c3138c4-1a1d-49b7-8acc-d769c0b2e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee5400-7f4c-4778-ad70-65b1f8d8c437","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kover_A_baloldal_ujra_es_ujra_ratamad_a_sajat_nemzetere","timestamp":"2020. június. 03. 07:02","title":"Kövér: A baloldal újra és újra rátámad a saját nemzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Giannát a világhírű kosaras, Stephen Jackson vette a nyakába.","shortLead":"Giannát a világhírű kosaras, Stephen Jackson vette a nyakába.","id":"20200603_Apu_megvaltoztatta_a_vilagot__mondta_George_Floyd_hateves_kislanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31a53ff-5e4b-45c5-8bcb-50a5eea7afc1","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Apu_megvaltoztatta_a_vilagot__mondta_George_Floyd_hateves_kislanya","timestamp":"2020. június. 03. 18:33","title":"„Apu megváltoztatta a világot” – mondta George Floyd hatéves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.","shortLead":"A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.","id":"20200603_Az_allam_utan_Meszaros_Lorinc_lehet_az_orszag_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c7c27-8679-4203-8f46-f84774d0a843","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Az_allam_utan_Meszaros_Lorinc_lehet_az_orszag_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2020. június. 03. 09:44","title":"Az állam után Mészáros Lőrinc lehet az ország legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a világ meghódítására. ","shortLead":"Indulhat a világ meghódítására. ","id":"20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508abcf5-ed30-4d67-a3cd-51f979f884f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","timestamp":"2020. június. 04. 15:36","title":"A trianoni évfordulóig kellett várni, hogy elkészüljön Nélküled angol nyelvű verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi legveszélyesebb kirohanását.","shortLead":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi...","id":"20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df615f56-eee4-4233-8d74-667bc9d33c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. június. 03. 09:20","title":"Távozik a Facebooktól Zuckerberg két embere a Trump-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt kapacitású.","shortLead":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt...","id":"20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23479315-0248-4009-ba3f-900b2e203a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Ez már elég lesz? 7,68 TB-os SSD-ket ad ki a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]