Az androidos telefonok és táblagépek nem csak a Play áruházból származó appokat kezelik. A rendszer ugyanis az egyes weboldalakról vagy más appboltokból letölthető APK fájlokkal is elboldogul. Ez akkor jön jól, ha olyan alkalmazást szeretnénk telepíteni a készülékre, amely valamilyen okból nem elérhető a Play áruházban. Így történt ez a Fortnite esetében is, amelyet a kiadó Epic Games saját weboldalán keresztül igyekezett elterjeszteni. (A játék azóta a Google alkalmazásboltjába is beköltözött, de igen hosszú út vezetett idáig.)

Az ismeretlen forrásból származó appok telepítése nem új funkció, a most elérhető Android és a korábbi rendszerverziók is rendelkeztek vele, ám a Google soha nem volt kegyes ezzel a manőverrel – és jelek szerint a 11-es főverziónál sem szeretnének változtatni a hozzáállásukon. Sőt: egyes hírek szerint az ilyen jellegű telepítések csak még keservesebbé válnak az új kiadás érkezésével.

A változtatás lényege, hogy az ismeretlen forrású appok akkor is össze fognak omlani a telefonon/táblagépen, ha a felhasználó/fejlesztő hozzáférést adott a rendszer számára a program telepítésére. Ez az apró részlet igen fontos, hiszen nem arról van szó, hogy a szoftver csak úgy felkúszna az eszközre, a felhasználó akarja így. Aki az ehhez szükséges engedélyt is megadta, ám úgy tűnik, hogy hiába. A 11-es Androidnál ez ugyanis nem lesz elég.

Az Android Police munkatársai voltak az elsők, akik felfedezték a jelenséget, miután ők is hozzájutottak az új rendszer egy fejlesztői változatához. Ezután pedig gyorsan fény derült rá, hogy az összeomlós probléma valójában nem hiba, hanem egy tervezett funkció. A Google vélhetően azért építi azt be a 11-es kiadásba, hogy nagyobb biztonságban tudják a felhasználókat. Sokan vannak ugyanis, akik azt hiszik, hogy értenek a külső appok telepítéséhez, ám ez nem mindig igaz, és előfordul, hogy vírusos szoftvert raknak a készülékükre.

A külső appok telepítése azért az új rendszerkiadásban sem válik teljesen lehetetlenné. A fenti “fejlesztés” ugyanis inkább csak hátráltató tényező, a hozzáértők valószínűleg meg fogják tudni oldani, hogy bizonyos appok akkor is rákerüljenek a telefonra vagy a táblagépre, ha a Google minden erejével küzd ellene.

