A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában. Főleg hétvégén sokkal kevesebb a fuvar. Eltűnt a taxis fuvarok 90 százaléka a járvány miatt. Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: "Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200 ágyas kórteremben". A válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőröl fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. Mérő László a Home office-ban: "Harmichatezer ágy nyilvánvaló abszurditás". Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv – biztat Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója. Tízezer kutatói ötletből lesz egy gyógyszer. Miért tart ilyen sokáig a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztése? A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak el, de a mérséklődés nagyon lassú. Húszezer fölött a halottak száma Franciaországban. Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), hogy meddig tarthat a járvány. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél. Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A siófoki focisták nem fogadják el, hogy a felére csökkenjen a fizetésük – járványhírek percről percre. Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők. Gyorsan nő a munkanélküliek száma, már több mint 320 ezren vannak. A Blikk úgy tudja, hamarosan ismét munkába áll a sorozat stábja – igaz, nagyfokú biztonsági előírások mellett. Koronavírustesztekkel indulhat újra a Barátok közt forgatása.