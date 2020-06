Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket a közösségi lakhatási mozgalom hozna vissza a köztudatba. A spanyolviasz újbóli feltaláláshoz más hozzávalók is kellenek, például a fenntarthatóság – meg persze az, hogy e közösségek elődeik többségével szemben most önként és dalolva szerveződnek. ","shortLead":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket...","id":"20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a4736-5864-4f22-bcac-ff3dfbbbbcd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","timestamp":"2020. június. 03. 14:00","title":"Ebben a leendő budapesti házban megválaszthatja a szomszédait, de cserébe főzni fog rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6307abc0-6c1b-4d5c-a351-f2fc0afaed0f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A mogiljevi Szent Sztaniszláv templomot rekonstruáljuák baráti segítségünkkel.","shortLead":"A mogiljevi Szent Sztaniszláv templomot rekonstruáljuák baráti segítségünkkel.","id":"20200605_szazmilliok_kulfoldi_magyar_papoknak_es_egy_belorusz_templomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6307abc0-6c1b-4d5c-a351-f2fc0afaed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67be5d18-646e-45c5-bf2d-cf348c7f4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_szazmilliok_kulfoldi_magyar_papoknak_es_egy_belorusz_templomra","timestamp":"2020. június. 05. 09:26","title":"Százmilliók külföldi magyar papoknak és egy belorusz templomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK-nál dolgozó olvasónk árulta el, pontosan mi is lesz a megemlékezés idején a tömegközlekedéssel.","shortLead":"A BKK-nál dolgozó olvasónk árulta el, pontosan mi is lesz a megemlékezés idején a tömegközlekedéssel.","id":"20200604_Trianon_100_Igy_all_meg_Budapest_csutortok_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf586bac-54dd-44f7-a086-060dbd9b8b15","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Trianon_100_Igy_all_meg_Budapest_csutortok_delutan","timestamp":"2020. június. 04. 15:50","title":"Így áll meg Budapest tömegközlekedése Trianon évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viktória azért mesélte el a történetét, mert példával akar szolgálni minden bántalmazott nőnek, hogy idejében felismerjék, ha bajba kerültek.","shortLead":"Viktória azért mesélte el a történetét, mert példával akar szolgálni minden bántalmazott nőnek, hogy idejében...","id":"20200604_kaposvari_remete_sanyargatas_szemelyi_szabadsag_megsertese_bantalmazo_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94cf15c-e953-4146-bcbf-db1ed1be5754","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kaposvari_remete_sanyargatas_szemelyi_szabadsag_megsertese_bantalmazo_kapcsolat","timestamp":"2020. június. 04. 20:10","title":"„Hirtelen rám ült és azt mondta, hogy én vagyok az ördög” – megszólalt a kaposvári remete bántalmazott élettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 3-án szívrohamban elhunyt a több rangos irodalmi díjjal kitüntetett író, költő, drámaíró.\r

\r

","shortLead":"2019. június 3-án szívrohamban elhunyt a több rangos irodalmi díjjal kitüntetett író, költő, drámaíró.\r

\r

","id":"20200603_Egy_eve_nincs_velunk_Terey_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb81d2-fab1-4d69-a9f3-c95ad4e43b91","keywords":null,"link":"/kultura/20200603_Egy_eve_nincs_velunk_Terey_Janos","timestamp":"2020. június. 03. 13:47","title":"Egy éve nincs velünk Térey János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fe60f-d8d0-49b6-af53-4071e0528536","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget.","shortLead":"Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget.","id":"20200604_287_millio_forintot_kapott_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre_az_SZDSZ_volt_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d10fe60f-d8d0-49b6-af53-4071e0528536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5613184-dde9-4bbd-989b-9b9cfd49ee3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_287_millio_forintot_kapott_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre_az_SZDSZ_volt_elnoke","timestamp":"2020. június. 04. 17:36","title":"287 millió forintot kapott a koronavírus elleni küzdelemre Kóka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő tagjai a társadalomnak, akiknek nem ugrik görcsbe a gyomra, ha leinti a rendőr – magyarázza Atiba Madyun washingtoni politikai aktivista, a Party Politics US alapító-elnöke, miért épp most okozott robbanást a fekete közösség elleni rendőri erőszak. Bár nem sértődött meg Joe Bidenre, a demokrata párttal is vannak gondjai a \"2020 rohadtul számít\" kampány kezdeményezőjének.","shortLead":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő...","id":"20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d7c79-e75e-4fa4-85cc-26f99d3c341a","keywords":null,"link":"/360/20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 04. 13:00","title":"\"Fehér bajtársai azt hazudták: nagyapámnak a majoméhoz hasonló farka van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás listáját már közzétették a szervezők.","shortLead":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos...","id":"20200604_Cannes_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1002554-b912-423d-8a8b-8c4d5f84fc43","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Cannes_2020","timestamp":"2020. június. 04. 10:19","title":"Wes Anderson filmje is az idei furcsa cannes-i filmfesztiválon debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]