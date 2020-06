Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudják, kinek a hamvai, de hogy mikor és főleg, hogy miért került be a páncélszekrénybe, arról hallgat az önkormányzat. ","shortLead":"Tudják, kinek a hamvai, de hogy mikor és főleg, hogy miért került be a páncélszekrénybe, arról hallgat az önkormányzat. ","id":"20200604_Hamvak_toki_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4315f675-88e2-427c-ab33-55d87149e992","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Hamvak_toki_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 04. 14:45","title":"Hamvakat találtak a töki önkormányzat páncélszekrényében, \"nem keresték a miérteket\", de eltemették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2245-en már meggyógyultak.","shortLead":"2245-en már meggyógyultak.","id":"20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d0389-2b36-4451-94b2-09efff683a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 05. 08:29","title":"Elhunyt 3 beteg, 3970 fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki...","id":"20200605_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962af86e-c152-4f3c-8a0c-1c1d81551d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. június. 05. 11:20","title":"Elballaghatnak a diákok, kedvező a járványügyi helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portásnál tovább nem jutott a gyulai aktivista.","shortLead":"A portásnál tovább nem jutott a gyulai aktivista.","id":"20200604_csokaszucs_gyula_fogadoora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa568158-be7c-4160-877c-203b73512e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csokaszucs_gyula_fogadoora","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Elment Csóka-Szűcs az őt feljelentő polgármesterhez, de nem fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok szabadon átkelhetnek a határon. Az, hogy érdemes-e idén nyáron külföldi utat tervezni, téma az Európai Unióban és Magyarországon is. Egyelőre ahány ország, annyi szabály.","shortLead":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok...","id":"20200605_europa_utazas_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf60c51d-7e86-4f0f-bf99-4425bc7ecb2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_europa_utazas_turizmus","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Európai utazást tervez? Erre kell most ügyelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. Ez a jövedelem jól jöhet hitelfelvételnél, hiszen a bank akkor ad csak kölcsönt, ha tudunk elegendő jövedelmet igazolni. Igen ám, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben a bankok óvatosabbak lettek, így sokuk egyáltalán nem fogadja el jövedelemként az ingatlan kiadásból származó bevételt, de ahol elfogadják, ott is vannak korlátozások. Megnéztük a lehetőségeket. ","shortLead":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos...","id":"20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f33509-5dae-4cff-9ebe-412b52ac7ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Több bank sem fogadja el jövedelemként az ingatlankiadásból származó bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még így is bőven a kiváló ár-érték arányú számítógépek közé tartozik.","shortLead":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még...","id":"20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f56010-86df-469d-b342-e9ea087033ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"8 GB RAM került bele, erősebb lett a Raspberry Pi 4 miniszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hetekben tömegesen kerülhetnek a rendszerbe az ellátásra szorulók.","shortLead":"A következő hetekben tömegesen kerülhetnek a rendszerbe az ellátásra szorulók.","id":"20200604_daganatos_beteg_diagnozis_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8f8db3-76f7-42b6-b708-86b42960cd21","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_daganatos_beteg_diagnozis_jarvany","timestamp":"2020. június. 04. 16:17","title":"Népszava: A járvány miatt sok daganatos beteg nem jutott diagnózishoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]