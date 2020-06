Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.

A Samsung egy valóban egyedülálló televíziós megoldást jelentett be 2019 áprilisában: a Sero egy függőleges kijelzőjű televízió. Az ötlet mögött az a tény áll, hogy a fiatalabb korosztály, pontosabban az Y generáció a tartalmak nagy részét (pl. Instagram, TikTok, Snapchat stb.) vertikális formában fogyasztja, így a gyártó biztos volt abban, hogy lesz kereslet az eszközre.

A 43”-es különlegesség először Dél-Koreában került piacra, mostantól pedig az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható kétezer dollárért (1600 fontért), ami valamivel több mint 600 ezer forintnak felel meg. Meglehetősen borsos összegről van szó a képátló méretét tekintve, viszont legalább 4K QLED panelről van szó, no meg az innovációt is meg kell fizetni.

© Samsung

A vertikális tévékészülékhez NFC támogatás is tartozik, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók csak megérintsék kompatibilis mobil eszközüket, hogy elindítsák a képernyő tükrözését és egyéb funkciókat. Azt is megtehetik, hogy vízszintes helyzetbe forgassák a televíziót, és a hagyományos módon nézzék a tartalmakat. Az készüléknek 4.1-es hangrendszere és 60 W-os hangszórói vannak, és a Samsung szerint zenék streamelésére is remekül beválik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.