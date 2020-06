A jövőben még nagyobb teljesítményre lesz szükségük azoknak, akik kipróbálnák a következő generáció videojákait, azok ugyanis egyre izmosabb háttértechnikát igényelnek majd. Az AMD blogján május elején közzétett bejegyzésből derül ki, hogy a gyártó már búcsút intett a 4 GB-nyi VRAM-mal rendelkező videokártyáknak, mert úgy látják, ez a szint mára elavult; azok a programok ugyanis, amelyek a jövőben válnak elérhetővé, ennél komolyabb erőforrást fognak igényelni.

A játékipar napjainkban is sorra termeli ki azokat a címeket, melyek már alapkövetelményként olyan hardvert jelölnek meg, amiket néhány éve elképzelni sem tudtunk. A jelentős különbséget a számítógépes grafika folyamatos fejlődése jelenti: a karaktermodellek egyre kidolgozottabbak, életszerűek, e paraméterek gond nélküli megjelenítéséhez pedig elengedhetetlen az erős, naprakész technika. Hasonló jelenség figyelhető meg a PC-kbe/laptopokba szerelt memóriamodulok terén is: míg néhány éve a 2 és a 4 GB-os csomagok voltak népszerűek, manapság már a 16 és a 32 GB-os egységek a jellemzőek. De jó példa lehet erre a mobiltelefonokba kerülő RAM mennyisége is, hiszen ott is látványos átrendeződést tapasztalhatunk.

Ugyanez történik most a GPU-k (magyarul grafikai processzor, Graphics Processing Unit) piacán is az AMD szerint. Az amerikai félvezetőgyártó úgy látja, hogy a 4 GB-os hardverek már most sem igazán alkalmasak a modern videojátékok kiszolgálására, így a helyüket rövidesen felváltják a 6 GB-os videokártyák. A GPU-s evolúció következő fejleménye pedig már most borítékolható véleményük szerint: néhány év múlva az ennél is izmosabb, 8 GB-os grafikai vezérlők lesznek azok, amit belépő szintnek nevezünk.

