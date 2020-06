A Huawei legújabb telefonját a koronavírus ihlette: a Huawei Honor Play 4 Pro 5G kamerájába ugyanis egy infravörös hőmérő is került, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyen ellenőrizhesse a saját lázát, de akár családtagjaiét, ismerőseiét is. Azonban nem csak lázat lehet vele mérni, hőmérsékleti tartomány ugyanis mínusz 20 foktól egészen 100 fokig terjed. A hőmérséklet méréséhez szükséges érzékelő része a telefon kameraberendezésének, és a mélységre vonatkozó információk is rögzíthetők vele. Lázmérésnél a homlokhoz kell tartani az okostelefont, majd a készülék rögzíti egy alkalmazásban a megmért értéket.

© Weibo/Huawei

Mindemellett a 6,57”-es LCD FHD+ felbontású kijelzővel rendelkező Honor Play 4 Pro 5G igazi csúcstelefon. A motorháztető alatt HiSilicon Kirin 990 nyolcmagos, 5G-képes lapkakészlet dolgozik 8 GB RAM társaságában, legalábbis a kínai verzióban. A belső tárhely 128 GB. A hátoldalon a 40 MP-es főkamera mellett egy 8 MP-es, háromszoros zoomot kínáló érzékelő is található. Az előre néző kamera 32 MP-es és van mellette egy 8 MP-es mélységérzeklő. A minél hosszabb üzemidőről 4200 mAh-s akkumulátor gondoskodik, és 40 W-os gyorstöltési lehetőség is rendelkezésre áll.

Még nem tudni, mikortól vásárolható meg a készülék, mindenesetre jól jöhet majd, ha lesz második hulláma a járványnak.

