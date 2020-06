A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.

Az elektronikai eszközök Achilles-sarkát jelenleg az akkumulátorok jelentik. A mérnökök évek óta dolgoznak azon, hogy olyan technológiát fejlesszenek ki, amellyel

növelni lehet az egység kapacitását,

növelni lehet az akkumulátorok élettartamát.

Az utóbbi években több ígéretes fejlesztésről is érkezett már hír, ám az igazi áttörés továbbra is várat magára. Pedig erre nemcsak az okoseszközöket, hanem az elektromos autókat gyártó cégek is nagyon várnak, hiszen a vásárlók sem akarnak maguknak olyan járművet venni, amelyben az akkumulátor kapacitása, ezzel együtt pedig a hatótávolság rövid időn belül jelentős mértékben csökkenni kezd.

Most e-autós vonalon csillant fel a remény, a kínai Contemporary Amperex Technology (CATL) vállalat ugyanis azt állítja, akkumulátorának élettartama 16 év vagy 1,24 millió mérföld, vagyis nagyjából 2 millió kilométer – számolt be róla a Bloomberg.

Ez igen nagy ugrás lenne, jelenleg ugyanis nagyjából 320 ezer kilométeres élettartammal lehet számolni az elektromos autók akkumulátora esetén. Bár a CATL egyelőre semmilyen információt nem osztott meg a technológiájáról, Ceng Jücsün, a cég vezetője szerint Elon Musk állítólag Kínába utazott, hogy megnézze, pontosan hogyan is áll most ez a dolog.

Jücsün szerint a cég már készen is áll arra, hogy gyártsák az újfajta akkumulátort, és csak 10 százalékkal lesz drágább, mint a jelenlegiek, így az elektromos autók árában sem történne óriási változás. Ez kifejezetten jó hír, hiszen az ár még mindig sokat nyom a latba a vásárlásnál.

