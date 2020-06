Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holtteste viszont nem került elő, ezért a német hatóságok most azt kérik, jelentkezzenek, akik Portugáliában kapcsolatba kerültek az ügy új gyanúsítottjával, a szexuális bűncselekmények miatt többször elítélt Christian B.-vel.","shortLead":"A holtteste viszont nem került elő, ezért a német hatóságok most azt kérik, jelentkezzenek, akik Portugáliában...","id":"20200609_madeleine_mccann_eltunt_kislany_christian_b_ugyeszseg_bizonyitek_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b88cd-6ba6-400d-9c57-d4f183710860","keywords":null,"link":"/elet/20200609_madeleine_mccann_eltunt_kislany_christian_b_ugyeszseg_bizonyitek_nyomozas","timestamp":"2020. június. 09. 13:41","title":"Német ügyész: Minden bizonyíték arra utal, hogy Madeleine McCann már nem él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6624aecf-57ef-4224-ad0e-012c020b53c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ábrán gyűjtöttük össze, mennyit keresett az összes fontosabb NER-oligarcha 2019-ben. ","shortLead":"Egy ábrán gyűjtöttük össze, mennyit keresett az összes fontosabb NER-oligarcha 2019-ben. ","id":"20200610_Oriasi_infografikan_Meszaros_Tiborcz_Garancsi_gyarapodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6624aecf-57ef-4224-ad0e-012c020b53c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef0995-882e-4ab0-ac1c-6f0c16219fd6","keywords":null,"link":"/360/20200610_Oriasi_infografikan_Meszaros_Tiborcz_Garancsi_gyarapodasa","timestamp":"2020. június. 11. 11:05","title":"Óriás infografikán Mészáros, Tiborcz, Garancsi 2019-es gyarapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy francia portálnak panaszolta el a magyar igazságügyi miniszter, hogy a kormánynak a média és az uniós intézmények támadásaival is foglalkoznia kellett.","shortLead":"Egy francia portálnak panaszolta el a magyar igazságügyi miniszter, hogy a kormánynak a média és az uniós intézmények...","id":"20200610_Varga_Judit_Europai_Parlament_tortenelmi_arulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d002f7-f96a-41d5-8574-ea4c96793046","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Varga_Judit_Europai_Parlament_tortenelmi_arulas","timestamp":"2020. június. 10. 20:52","title":"Varga Judit: Az Európai Parlament történelmi árulást követett el Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e0dbc2-85a4-4bd1-b534-d99703aed0c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok short trackes állítása szerint a buszsofőrnek nem az volt hozzájuk az első kérdése, hogy jól vannak-e.","shortLead":"Az olimpiai bajnok short trackes állítása szerint a buszsofőrnek nem az volt hozzájuk az első kérdése, hogy jól...","id":"20200611_liu_shaolin_baleset_margit_sziget_busz_kerekpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e0dbc2-85a4-4bd1-b534-d99703aed0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed74613b-8e3c-4d9e-affa-e166b02b0f6c","keywords":null,"link":"/sport/20200611_liu_shaolin_baleset_margit_sziget_busz_kerekpar","timestamp":"2020. június. 11. 11:52","title":"Liu Shaolin Sándor a balesetükről: „Nagyon para volt a helyzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f3cbba-14b8-4d0d-9e09-5fb58c4af355","c_author":"Heindl Péter","category":"velemeny","description":"Így festett a Horthy-rendszer – a mai magyar szélsőjobb szívének oly kedves – faji alapú, szegregáló, erőszakos romapolitikája. Vélemény.","shortLead":"Így festett a Horthy-rendszer – a mai magyar szélsőjobb szívének oly kedves – faji alapú, szegregáló, erőszakos...","id":"20200609_Heindl_Peter_Csendorokre_bizott_roma_integracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f3cbba-14b8-4d0d-9e09-5fb58c4af355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6281e5d2-1f9c-4e9e-98ea-cea343d30fbc","keywords":null,"link":"/velemeny/20200609_Heindl_Peter_Csendorokre_bizott_roma_integracio","timestamp":"2020. június. 09. 13:26","title":"Heindl Péter: Csendőrökre bízott roma integráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezért is vállalta el a szereplést.","shortLead":"Ezért is vállalta el a szereplést.","id":"20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39830518-6c7a-40eb-87a3-9fbd7c29e7bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","timestamp":"2020. június. 09. 18:38","title":"Keanu Reeves szerint a Mátrix 4 forgatókönyve maga a gyönyör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának vitája. Wolfgang Schüssel és Herman von Rompuy eredetileg azon vesztek össze, ki miatt oszlottak fel és hagyták abba a munkát, de a szóváltásból az is kiderült, esélytelen, hogy a Fidesz kizárásáról a közeljövőben bármilyen döntés szülessen. ","shortLead":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának...","id":"20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041efac7-7ef7-4c03-a07e-b7d510304fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"Orbán miatt teregették ki a szennyest a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","shortLead":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","id":"20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54250692-f9f4-49be-a7f3-52dfc30425b5","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","timestamp":"2020. június. 10. 10:47","title":"Amikor az ízléstelenség és a kapitalizmus találkozik: George Floyd halálát pólóra nyomtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]