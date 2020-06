Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18a08721-fd87-46cd-8f17-eaf6d5407530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyílt levélben kérik Varga Mihályt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy ne szorítsák ki így a Balatonnál élőket és az odalátogatókat.","shortLead":"Nyílt levélben kérik Varga Mihályt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy ne szorítsák ki így a Balatonnál élőket és...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_a_balatoni_szabadstrandok_fizetosse_tetele_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a08721-fd87-46cd-8f17-eaf6d5407530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e1a980-990f-474a-a966-0f784350c0de","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Tiltakoznak_a_a_balatoni_szabadstrandok_fizetosse_tetele_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 12:55","title":"Több ezren nem értik, miért teszik fizetőssé a balatoni szabadstrandokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éve működő, a legnagyobb tech cégeket tömörítő Technology Coalition most egy új kezdeményezést indított útjára, hogy megvédjék a gyerekeket az online szexuális kizsákmányolástól. A Project Protectben néhány fontos feladatot is megfogalmaztak.","shortLead":"A 14 éve működő, a legnagyobb tech cégeket tömörítő Technology Coalition most egy új kezdeményezést indított útjára...","id":"20200611_technology_coalition_project_protect_gyermekek_vedelme_szexualis_kizsakmanyolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d360ef13-a9c6-43b4-863a-35a0dd4e40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_technology_coalition_project_protect_gyermekek_vedelme_szexualis_kizsakmanyolas","timestamp":"2020. június. 11. 17:03","title":"Összefogott a Facebook, az Apple, a Google és mások, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","shortLead":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","id":"20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea19fbf-9d3d-42bf-b7a0-9e8d2d62941a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","timestamp":"2020. június. 11. 06:48","title":"Magyar Nemzet: Mindenki elégedett a béremelési tervekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárnák a legsúlyosabb bűncselekmények miatt börtönbe kerültek esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.","shortLead":"Kizárnák a legsúlyosabb bűncselekmények miatt börtönbe kerültek esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.","id":"20200610_gyori_gyerekgyilkossag_btk_modositas_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c74122-ed52-43ff-aaac-dc9fb3078498","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_gyori_gyerekgyilkossag_btk_modositas_varga_judit","timestamp":"2020. június. 10. 13:58","title":"Elkészült a javaslat a Btk. szigorítására, amit a győri gyerekgyilkosság miatt ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderül az is, mekkora helyen fér el sok NER-cég. Aztán kiderül az is, mekkora helyen fér el sok NER-cég. Részletek a csütörtöki HVG-ben és a hvg360.hu-n.","id":"20200610_Amikor_hirtelen_Tiborcz_Istvan_bukkan_fel_a_szomszedban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863d084f-5f96-4000-8a4c-08b8c341699e","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_Amikor_hirtelen_Tiborcz_Istvan_bukkan_fel_a_szomszedban","timestamp":"2020. június. 10. 16:51","title":"Amikor hirtelen Tiborcz István bukkan fel a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint a cége és a tehetségmentő egyesülete között semmilyen kapcsolat nincs.","shortLead":"A fideszes képviselő szerint a cége és a tehetségmentő egyesülete között semmilyen kapcsolat nincs.","id":"20200611_jaroka_livia_hadhazy_akos_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67304625-243f-4dd6-ae81-de1871150b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_jaroka_livia_hadhazy_akos_egyesulet","timestamp":"2020. június. 11. 19:51","title":"Járóka Lívia jogi elégtételt venne Hadházy állításai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","shortLead":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","id":"20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cc09f-b353-4cd7-9c03-4789aa1de526","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","timestamp":"2020. június. 11. 15:59","title":"Újraindul a Flixbus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték a dolgozók tesztelését.","shortLead":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték...","id":"20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc82a3d-57ff-47c5-a774-551a78c64ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","timestamp":"2020. június. 12. 07:13","title":"Hőemelkedése volt, másnap meghalt a 37 éves koronavírusos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]