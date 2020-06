Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","shortLead":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","id":"20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd6d05-9b8f-413d-a9fd-d216fbf46fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","timestamp":"2020. június. 11. 22:06","title":"Autós üldözéssel és balesettel ért véget egy embercsempész útja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Borkai utódja több lábon áll: a kardiológus polgármesternek bejött az étrendkiegészítő rágótabletta-biznisz és mesekönyvet is írt. ","shortLead":"Borkai utódja több lábon áll: a kardiológus polgármesternek bejött az étrendkiegészítő rágótabletta-biznisz és...","id":"20200611_32_millios_osztalekot_vett_ki_a_ragotablettacegebol_Gyor_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf23779-7818-462d-8c96-40a142d0c7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_32_millios_osztalekot_vett_ki_a_ragotablettacegebol_Gyor_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 11. 12:05","title":"32 milliós osztalékot vett ki a rágótabletta-cégéből Győr polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93172f-843e-4547-8779-c8c5d131efe4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Youtube-ra pakolta fel a Netflix egy igen aktuális témát boncolgató dokumentumfilmjét, az Apple társadalmi célú hirdetésnek beillő sorozatot készített sztárok hatásáról, az HBO Max új szériájánál pedig tévétörténelmet érez a levegőben Kovács Gellért. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"A Youtube-ra pakolta fel a Netflix egy igen aktuális témát boncolgató dokumentumfilmjét, az Apple társadalmi célú...","id":"20200610_Stream360_nyolcadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b93172f-843e-4547-8779-c8c5d131efe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb135cb-c15f-429b-ad70-5b05a27434d0","keywords":null,"link":"/360/20200610_Stream360_nyolcadik_resz","timestamp":"2020. június. 11. 17:00","title":"Stream360: Ingyenesen elérhető film, amiből megérhetjük, mi történik most Amerikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó először jelentkezett be Zoomon.","shortLead":"A brit uralkodó először jelentkezett be Zoomon.","id":"20200612_Erzsebet_kiralyno_megint_tortenelmet_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105415b7-0aa8-4aa1-bdae-25d0449d7b1f","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Erzsebet_kiralyno_megint_tortenelmet_irt","timestamp":"2020. június. 12. 09:16","title":"Erzsébet királynő megint történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","shortLead":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","id":"20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b735c6-04c3-4216-a2d1-ece47f078853","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","timestamp":"2020. június. 12. 18:15","title":"Már kifejezetten profi sportolóknak is készítenek maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított ügyben.","shortLead":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított...","id":"20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436845d-a08f-408f-9374-c84f9658456b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","timestamp":"2020. június. 12. 18:05","title":"Vádemelésig jutott a nyomozás Hajdú Péter volt cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egyik vezetője megpróbálta megakadályozni, hogy a késelő bejusson az iskolába, ekkor ölte meg a támadó. A férfit a rendőrök végül lelőtték.","shortLead":"Az iskola egyik vezetője megpróbálta megakadályozni, hogy a késelő bejusson az iskolába, ekkor ölte meg a támadó...","id":"20200611_ruttka_igazgato_keses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0682212-d1a6-4509-964c-29f08323cf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_ruttka_igazgato_keses_tamadas","timestamp":"2020. június. 11. 14:28","title":"Hat embert késelt meg egy ámokfutó Ruttkán, egy ember belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]