[{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"Fokasz Oresztész, Jakus Ibolya","category":"360","description":"Görögország és Ciprus hatékonyan kezelte a koronajárványt, ám mindkét országban attól tartanak, ez nem segít majd rajtuk, amikor a turizmus összeomlik. Jöjjenek - könyörögnek a görögök. Cipruson egyesek azt számolják, inkább ne jöjjenek, mert kevesek miatt nyitva tartani még nagyobb csőd lenne. Mediterrán körképünk jön a görög életérzés kedvelőinek.","shortLead":"Görögország és Ciprus hatékonyan kezelte a koronajárványt, ám mindkét országban attól tartanak, ez nem segít majd...","id":"20200613_Szokasos_vendegszeretet_szokatlan_gorcsosseg_a_gorog_es_ciprusi_strandokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd223c15-f700-42eb-a8ac-6aae2733f784","keywords":null,"link":"/360/20200613_Szokasos_vendegszeretet_szokatlan_gorcsosseg_a_gorog_es_ciprusi_strandokon","timestamp":"2020. június. 13. 12:00","title":"Szokásos vendégszeretet, szokatlan görcsösség a görög és ciprusi strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","shortLead":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","id":"20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d6f523-62ea-4ca9-96d3-38cbed03a17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","timestamp":"2020. június. 14. 10:10","title":"Koronavírusra tesztelik az étlapokon is megtalálható denevéreket Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását a pártcsaládból. A kimenetel a németeken múlik - így látja az osztrák Kurier elemzője.","shortLead":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását...","id":"20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e585ee-e888-4d9b-947f-9156ed45a187","keywords":null,"link":"/360/20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","timestamp":"2020. június. 14. 09:45","title":"Kurier: Orbán és Tusk párbajában valakinek győznie kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","shortLead":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","id":"20200614_Eso_vihar_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aba1a1-ac26-49a7-a292-bf8c255b469c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Eso_vihar_Budapest","timestamp":"2020. június. 14. 16:17","title":"Az aluljárókat és az Árkádot sem kímélte a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is nőtt. Ugyanakkor a bevásárlóturizmus elmaradását ők is megérzik. Az még kérdés, hogy az outletekre is igaz lesz-e az a megállapítás, miszerint semmi nem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt.","shortLead":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is...","id":"20200614_premier_outlet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356af39a-4f43-4637-aef8-80b0629903a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_premier_outlet_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 11:00","title":"Az outletek népszerűségével a koronavírus sem tud mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]