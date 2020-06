Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77540ab4-0fc5-4a8c-a4b0-d5065e8b068f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Egyes országokban technikai nehézségekkel, máshol adatvédelmi aggályokkal kell megküzdeniük a koronavírus terjedését az állampolgárok zsebéből lekövetni próbáló hatóságoknak. Németországban kedd reggel óta él a rendszer, melynek sikere szakértők szerint leginkább attól függ, hányan telepítik telefonjukra a koronás alkalmazást. A magyarországi VírusRadarnak egyelőre szabad szemmel alig látható felhasználói tábora van.","shortLead":"Egyes országokban technikai nehézségekkel, máshol adatvédelmi aggályokkal kell megküzdeniük a koronavírus terjedését...","id":"20200616_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kontaktkoveto_alkalmazas_hatekonysag_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77540ab4-0fc5-4a8c-a4b0-d5065e8b068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52feb7f2-b55f-4281-a602-4e6ba9f7e377","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kontaktkoveto_alkalmazas_hatekonysag_adatvedelem","timestamp":"2020. június. 16. 12:13","title":"Németországban ma indul a nagy kísérlet: hány embernek kell telepíteni a kontaktkövető appot, hogy legyen értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb szén-dioxid-lábnyoma van ilyenkor az étkezésünknek. ","shortLead":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb...","id":"20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21072f-ba7d-4f4f-a5b8-0fe79939eed2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","timestamp":"2020. június. 15. 15:44","title":"Nagyobb lábnyomú étrenddel jár a séta és a biciklizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és együttműködésük jó ideje az európai integráció motorja. ","shortLead":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és...","id":"202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446b2843-e25b-40fe-b59d-7941df78dd0c","keywords":null,"link":"/360/202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","timestamp":"2020. június. 16. 15:00","title":"Ami a magyaroknak Trianon, az volt a németeknek Versailles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a5a30e-be0b-4b31-92dd-cf5cd0279206","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben” tudatosan irányítsuk is őket – hökkentette meg hallgatóit a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nógrádi Csilla pszichológus. A beszélgetés során a szakember a különféle álomtípusok jellegzetességein túl arra is kitért, miért fontos leírni az éjjel átélteket, és miért nem kell mindjárt a szexre gondolni egy erotikus álom elemzésekor.","shortLead":"Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben” tudatosan irányítsuk is...","id":"20200616_Zavarba_ejto_lehet_de_nem_kell_feltetlen_rosszra_gondolni_ha_a_fonokevel_szexel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a5a30e-be0b-4b31-92dd-cf5cd0279206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddb4617-daf7-49b2-b270-4c0c41237ac9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200616_Zavarba_ejto_lehet_de_nem_kell_feltetlen_rosszra_gondolni_ha_a_fonokevel_szexel","timestamp":"2020. június. 16. 08:30","title":"Zavarba ejtő lehet, de nem kell feltétlen rosszra gondolni, ha a főnökével szexel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is indítható – ingyen.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is...","id":"20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69caafa-ad9b-4da6-893e-0afee25c6b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 11:33","title":"Böngészőből indítható verziót kapott a Counter-Strike 1.6, semmit nem kell letöltsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","shortLead":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","id":"20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99877369-797b-4fac-a87b-2d415aa64036","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","timestamp":"2020. június. 15. 08:30","title":"Egyetlen új áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És ez mindenhol így van és így lesz. Az Egyesült Államokban is, a magyar iskolákban is.","shortLead":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És...","id":"20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30c724-eb77-4744-aac0-1d5bc9740a43","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","timestamp":"2020. június. 15. 09:17","title":"Gyarmathy Éva: Erőszak kontra szakértelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik, hogy ezzel eleve vesztésre ítélt lett az idei iPhone SE-vel szemben.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik...","id":"20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47acf83c-16d5-458b-9364-82582361072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","timestamp":"2020. június. 16. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már vesztett is az új Google-fon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]