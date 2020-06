Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra készülnek, hogy átkutatják a gyilkossággal gyanúsított férfi lakóhelye körüli kutakat.","shortLead":"Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra...","id":"20200616_ugyeszseg_madeleine_mcCann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f32918c-c936-4cb8-a1c3-4c5328bb224a","keywords":null,"link":"/elet/20200616_ugyeszseg_madeleine_mcCann","timestamp":"2020. június. 16. 07:53","title":"Közölte az ügyészség Madeleine McCann szüleivel, hogy a kislányuk halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reggel 9 és 12 óra közötti korlátozás már nem szolgálja az eredeti célját.\r

","shortLead":"A reggel 9 és 12 óra közötti korlátozás már nem szolgálja az eredeti célját.\r

","id":"20200616_nyugdijas_idosav_kontraproduktiv_felesleges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00569d-7fed-480d-936d-deee9802db5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_nyugdijas_idosav_kontraproduktiv_felesleges","timestamp":"2020. június. 16. 06:19","title":"Feszültséget okoz és felesleges a délelőtti idősáv a nyugdíjas szervezetek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","shortLead":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","id":"20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191be0d7-3372-442b-8194-9a206858205f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","timestamp":"2020. június. 15. 16:53","title":"Legyártották az utolsó BMW i8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94255ba-7048-4da9-8b6d-79f77c6a283e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Re-open EU az utazási korlátozásoktól a maszkviselsre vonatkozó előírásokig mindent egy helyre gyűjt össze.","shortLead":"A Re-open EU az utazási korlátozásoktól a maszkviselsre vonatkozó előírásokig mindent egy helyre gyűjt össze.","id":"20200615_reopen_eu_idegenforgalom_tajekoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94255ba-7048-4da9-8b6d-79f77c6a283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b55dd69-5477-48f5-9236-d982a15940c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_reopen_eu_idegenforgalom_tajekoztatas","timestamp":"2020. június. 15. 17:16","title":"Interaktív turistatérkép segíti az uniós idegenforgalom újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint azonban szó sem volt interjúról. ","shortLead":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint...","id":"20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9028549-b38f-48e0-a429-51e6afc99a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","timestamp":"2020. június. 16. 18:35","title":"Krusovszky Dénes: Nem kértem interjút Demeter Szilárdtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most, azt nem értik. ","shortLead":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most...","id":"20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d93ba8-809f-454c-8130-9cbbe15c99d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","timestamp":"2020. június. 16. 22:07","title":"Fizetett a kukaholding, nem áll le a szemétszállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74726c05-7223-4a6c-b683-8eea67147965","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kímélték a zivatarok az országot, rengeteg kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.","shortLead":"Nem kímélték a zivatarok az országot, rengeteg kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.","id":"20200616_vihar_felhoszakadas_idojaras_kar_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74726c05-7223-4a6c-b683-8eea67147965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d4ba87-b286-4b3b-a0cc-598a9f59e6cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_vihar_felhoszakadas_idojaras_kar_biztositas","timestamp":"2020. június. 16. 21:21","title":"Egyetlen hétvége alatt 1,5 milliárdos kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások feloldása után. Aztán elolvashatja több cikkünket, amelyben országonként részletesen is végigvesszük, mire érdemes készülniük az utazóknak.","shortLead":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások...","id":"20200615_utazas_infografika_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7e4a6-1ffb-4ed1-9034-cce40fbaa874","keywords":null,"link":"/360/20200615_utazas_infografika_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 16:05","title":"Nagy utazás a karantén után – ezt jó tudni a dél-európai tengerpartokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]