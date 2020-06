Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb tavak és a partvonal megtisztításán dolgoznak a szakemberek az olajkatasztrófa helyszínén.","shortLead":"A kisebb tavak és a partvonal megtisztításán dolgoznak a szakemberek az olajkatasztrófa helyszínén.","id":"20200617_norilszk_olajkatasztrofa_ambarszkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e95911-01c0-4cc0-87c4-27d1c0794124","keywords":null,"link":"/zhvg/20200617_norilszk_olajkatasztrofa_ambarszkaja","timestamp":"2020. június. 17. 18:28","title":"Állítólag lehalászták az olajat az egyik tönkretett norilszki folyóról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","shortLead":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","id":"20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf44114-4dc2-4fe6-8cab-a8677ab35c3f","keywords":null,"link":"/elet/20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","timestamp":"2020. június. 17. 13:37","title":"Világhírű lett a miskolci buszsofőr, aki megfutamította egy idős nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött a felszámolás mellett.","shortLead":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött...","id":"20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a754e4f-5fd4-4d15-9025-850791bb9167","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Megszűnik a Malév botrányba keveredett reptéri kiszolgáló cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","shortLead":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","id":"20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9eaa7-7024-4384-b046-b9579f67e99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","timestamp":"2020. június. 17. 06:41","title":"Petíció indult a Lada európai kivonulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","shortLead":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","id":"20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa7013d-caf0-4d89-976b-92226ab51483","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","timestamp":"2020. június. 17. 13:56","title":"Elton John egyetlen hívással tett boldoggá sok diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Románia egy év alatt a vásárlóerő-paritáson is hatalmasat lépett előre.","shortLead":"Románia egy év alatt a vásárlóerő-paritáson is hatalmasat lépett előre.","id":"20200617_romania_netto_atlagber_fizetesek_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588d671e-908e-41a6-b092-72bb5c40bd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_romania_netto_atlagber_fizetesek_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 17. 13:40","title":"Már majdnem annyit ér a román nettó átlagbér, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet. A vasbeton szerkezetből darabok hullhatnak a Dunába és a rakpartokra, a pályalemez különösen a déli járdán bármikor elkezdhet beszakadni – állapítja meg egy friss jelentés. ","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet...","id":"20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fea758-ddb3-43ba-b1bb-49de82105a68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","timestamp":"2020. június. 18. 10:23","title":"Jelentés a Lánchíd állapotáról: a híd lényegében bármelyik pillanatban elkezdhet szétesni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","shortLead":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","id":"20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c867d4f-1b78-4394-9048-6b7f50afcf23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","timestamp":"2020. június. 18. 14:18","title":"Nagy beruházást indított Lengyelországban egy magyar cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]