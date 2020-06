Néhány Apple Watch, köztük a legújabb verziók már úszáshoz is használhatók, ha valaki a medencében is rögzítené az így elégetett kalóriát. Az óra ilyenkor csak a hangszórónál válik belülről is nedvessé, de a folyadékot akkor is el kell távolítani.

Ehhez a Vízzár nevű funkció nyújt segítséget, amely a képernyő feloldása után kilöki a készülékben maradt vízcseppeket. A folyamat önmagában nem túl érdekes, ám lassítva és közelről nézve más a helyzet. A The Slow Mo Guys nevű YouTube-csatorna be is mutatta, mennyire:

