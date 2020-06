Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"811c7557-14e7-4688-b461-d6a93fed65ef","c_author":"Izsák Norbert - Dobszay János","category":"360","description":"A héten elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó sztorijai medencén belüli és kívüli trükkjeiről, szerencsejáték-függőségéről, Puskás Öcsiről és Orbán Viktorról. A HVG 2008 novemberében készített portréinterjút Kárpáti Györggyel, ezt közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A héten elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó sztorijai medencén belüli és kívüli trükkjeiről...","id":"200845_Karpati_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811c7557-14e7-4688-b461-d6a93fed65ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3edda25-4c39-4f02-ba26-f0b671cb0625","keywords":null,"link":"/360/200845_Karpati_Gyorgy","timestamp":"2020. június. 18. 14:30","title":"Kárpáti György: A Fradi megmentéséhez szakértő kell, de legalább egy Torgyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök csak annyit árult el, hogy egy másik ország áll az akció mögött. A nevét nem közölte.\r

","shortLead":"A miniszterelnök csak annyit árult el, hogy egy másik ország áll az akció mögött. A nevét nem közölte.\r

","id":"20200619_kibertamadas_ausztralia_scott_morrison","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f76f98f-691b-4a5a-b5d8-9a684c680cb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_kibertamadas_ausztralia_scott_morrison","timestamp":"2020. június. 19. 06:17","title":"Hónapok óta kibertámadás alatt van Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Film mozijai.","shortLead":"A Budapest Film mozijai.","id":"20200620_Csutortokon_nyitnak_a_budapesti_mozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca50ca8a-4a77-4b5b-a784-67d060c88dc6","keywords":null,"link":"/elet/20200620_Csutortokon_nyitnak_a_budapesti_mozik","timestamp":"2020. június. 20. 07:56","title":"Csütörtökön nyitnak a budapesti mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202025_cegvari_vitezek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fa0955-2c94-4fb5-ac66-9b3ddc96c87f","keywords":null,"link":"/itthon/202025_cegvari_vitezek","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"Gergely Márton: Cégvári vitézek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két újabbat rendeltek, ezúttal a Postapalotába, az egyik röpködő aranyrudakat ábrázol.","shortLead":"Két újabbat rendeltek, ezúttal a Postapalotába, az egyik röpködő aranyrudakat ábrázol.","id":"20200619_Matolcsyek_es_az_MNB_uj_szobrokat_rendel_szoke_gabor_miklostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cca23a3-f0c1-4197-87b0-bead8719b964","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_Matolcsyek_es_az_MNB_uj_szobrokat_rendel_szoke_gabor_miklostol","timestamp":"2020. június. 19. 14:36","title":"A jegybank nem tud betelni a megalomán aranyozott szobrokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t próbálta beállítani álhírgyárnak, de kiderült, ezt egy manipulált videóval tett meg.","shortLead":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t...","id":"20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed75454-65fd-46a5-9a0e-b3d351496d12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","timestamp":"2020. június. 19. 09:33","title":"\"Manipulált médiatartalom\" – újabb hazugságon kapta a Twitter Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA kivonult a világszintű adótárgyalásokról, az Európai Unió azt ígéri, ha nem sikerül együtt bezárni a kiskapukat a digitális multik adótrükkjei előtt, akkor egyoldalúan fog adóztatni.","shortLead":"Az USA kivonult a világszintű adótárgyalásokról, az Európai Unió azt ígéri, ha nem sikerül együtt bezárni a kiskapukat...","id":"20200618_Europa_akkor_is_megadoztatja_a_Googlet_es_a_Facebookot_ha_ez_Amerikanak_nem_tetszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4812a432-31c5-46b8-8638-95bceaa9220a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_akkor_is_megadoztatja_a_Googlet_es_a_Facebookot_ha_ez_Amerikanak_nem_tetszik","timestamp":"2020. június. 18. 18:04","title":"Európa akkor is megadóztatja a Google-t és a Facebookot, ha ez Amerikának nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8e18aa-56f6-4477-8ed9-6a79e110dd81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Ferenc, Petőfi Sándor, Gobbi Hilda és Blaha Lujza is \"beült\" a nézőtérre. ","shortLead":"Molnár Ferenc, Petőfi Sándor, Gobbi Hilda és Blaha Lujza is \"beült\" a nézőtérre. ","id":"20200619_Karton_nezok_Csiki_Gergely_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8e18aa-56f6-4477-8ed9-6a79e110dd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b52034-c567-4621-9696-285d2a7a1d8c","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Karton_nezok_Csiki_Gergely_Szinhaz","timestamp":"2020. június. 19. 11:44","title":"Kartonból készült nézőkkel tartják a távolságot a Csiki Gergely Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]