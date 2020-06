A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is szerepel.

A 2014 novemberében megjelent This War of Mine is felkerült a lengyel iskolásoknak összeállított ajánlott olvasmányok" listájára – írta a Gamesindustry.biz. A szoftver műfaját tekintve egy háborús-túlélő játék, melyben néhány ártatlan civilt kell életben tartani. A csapat egy menedékhelyen bujkál, amit csak éjjel tudnak elhagyni. Ilyenkor indulnak portyákra is, hogy élelmet keressenek maguknak.

A This War of Mine-t sokan dicsérik realisztikussága miatt, és azért is, amiért egész más oldalról mutatja be a háborús poklot. Ezért is döntött úgy a fejlesztő 11 bit studios, hogy javaslatot tesz a lengyel kormány felé arra, hogy a szoftver kerüljön fel a középiskolai ajánlott “olvasmányok” közé. Az elképzelést a politikusok is támogatták. A stúdió azzal érvelt, hogy egy interaktív program is lehet annyira érzelmes, mint egy könyv vagy egy film.

Miután egyetértés született a témában, a döntéshozók arra jutottak, hogy a videojáték bekerülhet a 2020/2021-es tanévtől az ajánlott olvasmányok közé. A tartalomhoz a vonatkozó korhatár-besorolás miatt csak a 18 éven feletti tanulók férhetnek majd hozzá, de közülük is azok, akiket a szociológia, filozófia, történelem és etika tárgyak vonzanak. A lengyel iskolák saját példányokat kapnak a szoftverből, melyeket díjmentesen lehet majd kikölcsönözni.

