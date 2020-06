Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját térképeznék fel.","shortLead":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját...","id":"20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c225053-f37e-426d-99a8-3c853ae05adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","timestamp":"2020. június. 22. 10:33","title":"2025-ben indulhat, 2038-ra érhet el a Neptunusz Triton holdjára a NASA új szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.","shortLead":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi...","id":"20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191dc227-bba4-4914-ac89-efdd6c6e77c6","keywords":null,"link":"/360/20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","timestamp":"2020. június. 21. 12:00","title":"A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cc5403-5974-411b-b15b-c12b14b01293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Neutrogena és Clean & Clear terméket is kifejezetten azzal népszerűsítettek eddig, hogy világosabbá teszik a bőrszínt. ","shortLead":"Több Neutrogena és Clean & Clear terméket is kifejezetten azzal népszerűsítettek eddig, hogy világosabbá teszik...","id":"20200621_Lekerulnek_a_polcokrol_a_Johnson__Johnson_borfeherito_termekei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24cc5403-5974-411b-b15b-c12b14b01293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775102ef-3537-41ab-b0aa-648c3cd19c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Lekerulnek_a_polcokrol_a_Johnson__Johnson_borfeherito_termekei","timestamp":"2020. június. 21. 15:30","title":"Lekerülnek a polcokról a Johnson & Johnson bőrfehérítő termékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwellt régóta keresi az FBI.","shortLead":"Ghislaine Maxwellt régóta keresi az FBI.","id":"20200622_Parizsban_rejtozkodik_Jeffrey_Epstein_volt_baratnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10106e5-4571-4a46-b491-1bc3ff225ed6","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Parizsban_rejtozkodik_Jeffrey_Epstein_volt_baratnoje","timestamp":"2020. június. 22. 11:23","title":"Párizsban rejtőzködik Jeffrey Epstein volt barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és együttműködéssel. Philippa Perry brit pszichoterapeuta segít megérteni az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. ","shortLead":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és...","id":"20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e65ee-c4e4-4146-9896-392cd8d5c815","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","timestamp":"2020. június. 21. 19:15","title":"Mennyire legyen szigorú a szülő a gyerekével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","shortLead":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","id":"20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4396770-da1d-488e-a0bf-a9428f85b401","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","timestamp":"2020. június. 21. 11:46","title":"Több órát kell várni a csanádpalotai és a röszkei határátkelőnél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","shortLead":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","id":"20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4727018f-87ea-430a-8763-703183e55797","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","timestamp":"2020. június. 21. 16:32","title":"Barna és fekete ragtapaszokkal rukkolt elő a Band-Aid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]