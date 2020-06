Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","shortLead":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","id":"20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0467dc8-b0d5-45e5-ac31-0053a156b747","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","timestamp":"2020. június. 23. 08:10","title":"Rácz Zsófia: Nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy port ver fel a kinevezésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mint mikor egy földön fekvő embert zsebelnek ki - ehhez hasonlítja a kormány intézkedéseit, amelyek több száz milliós kiesést jelentenek az amúgy is nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak Pikó András. A Józsefváros polgármestere a HVG Teraszon arról beszélt: nem sok esélyt lát arra, hogy a hatalom visszakozzon, pedig szerinte nem lenne Orbán Viktornak rosszabb, ha nem bántaná az önkormányzatokat. ","shortLead":"Mint mikor egy földön fekvő embert zsebelnek ki - ehhez hasonlítja a kormány intézkedéseit, amelyek több száz milliós...","id":"20200622_Piko_Andras_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733d69ac-24f7-4e2b-a6bd-7d023936fdef","keywords":null,"link":"/360/20200622_Piko_Andras_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 22. 11:15","title":"\"Építeni nem csak kormányzati pénzből lehet\" - Pikó András a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket is érintik az intézkedések.","shortLead":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket...","id":"20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe40e99-6606-479e-8a12-c88d66a503f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 22. 09:19","title":"Néhány napig korlátozottan lesznek elérhetőek a Takarékbank szolgáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","shortLead":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","id":"20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95df066-e568-425d-af4c-fedc4428ff00","keywords":null,"link":"/sport/20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","timestamp":"2020. június. 22. 11:42","title":"Novak Djokovicnak nincs szerencséje a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék a szélsőjobboldali mozgalmakhoz és önkényuralmakhoz köthető szimbólumokat. ","shortLead":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék...","id":"20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68eea2-bbf4-4399-803a-999808160d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","timestamp":"2020. június. 21. 13:49","title":"Mesterséges intelligencia ismeri fel a szélsőséges politikai jelképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is szerepel.","shortLead":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is...","id":"20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920e1d2-a29f-42f6-9616-e002e340b68e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 22. 18:03","title":"Iskolai tananyag lett Lengyelországban egy remek videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c222fa-4dff-4828-a78c-b3b40771cd81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél erősebben süt a nap, annál hidegebb van benn – méghozzá áram és gépek nélkül, mindössze egy festékbevonatnak köszönhetően. ","shortLead":"Minél erősebben süt a nap, annál hidegebb van benn – méghozzá áram és gépek nélkül, mindössze egy festékbevonatnak...","id":"202025_huteni_kepes_festek_fenykondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c222fa-4dff-4828-a78c-b3b40771cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b257ba9-6105-4934-b398-f8de6482756c","keywords":null,"link":"/360/202025_huteni_kepes_festek_fenykondi","timestamp":"2020. június. 22. 15:30","title":"Minél jobban süt rá a nap, annál hidegebbet csinál bent egy újfajta festék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható, bárhova magunkkal vihető. Teszten a kompaktsága ellenére is egészen izmos új Huawei MateBook 13.","shortLead":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható...","id":"20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072253ce-60be-4227-8f8f-cc40ffa12e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. június. 21. 13:30","title":"Telefonban mindenki ismeri a Huaweit – de vajon milyen a laptopja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]