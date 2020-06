Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","shortLead":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","id":"20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ad2409-769c-4dcf-81fb-616cd2f88d47","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. június. 23. 21:17","title":"A teknősfajok több mint felét a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros világbajnokából. ","shortLead":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros...","id":"20200623_Lewis_Hamilton_George_Floyd_Black_Lives_Matter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8919cd6-ec0d-4fb2-a089-f68ff3d42887","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Lewis_Hamilton_George_Floyd_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 23. 20:00","title":"Lewis Hamilton nem bánja, ha a bőrszíne miatt kényelmetlenül érzik magukat a társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","shortLead":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","id":"20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d729159-2b2e-4100-b521-25d4c4cfe1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","timestamp":"2020. június. 25. 05:31","title":"Elvetette optimista forgatókönyvét a GKI, súlyos visszaesésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","id":"20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e47478-45d9-4aa0-b4cd-35dc07bef039","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Simogatások, puszik, ajándékok – legalább tíz kiskorú áldozata lehet egy óbudai iskola gondnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200625_Radar360_Kosa_nekimenne_az_italgyartoknak_gyengult_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965fe2a5-9b70-43a1-a9c8-374adefa4afa","keywords":null,"link":"/360/20200625_Radar360_Kosa_nekimenne_az_italgyartoknak_gyengult_a_forint","timestamp":"2020. június. 25. 08:01","title":"Radar360: Kósa nekimenne az italgyártóknak, gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most...","id":"20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba6f337-691b-4545-9d1a-219436792e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","timestamp":"2020. június. 25. 09:03","title":"Lemásolta a TikTokot az Instagram, most Európában kezdték el terjeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok és MacBookok után az AirPods fülhallgatójára is kiterjeszti egyik hasznos, az akkumulátort védő funkcióját az Apple.","shortLead":"Az iPhone-ok és MacBookok után az AirPods fülhallgatójára is kiterjeszti egyik hasznos, az akkumulátort védő funkcióját...","id":"20200624_ios_14_apple_airpods_akkumulator_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd708ee-9a35-472f-a74d-14c00df8187b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_ios_14_apple_airpods_akkumulator_toltes","timestamp":"2020. június. 24. 09:33","title":"Az AirPodsokba is bekerül az Apple akkumulátorvédő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szolgáltató két videót iktatott be, amelyben elmagyarázzák a film történeti kontextusát.","shortLead":"A szolgáltató két videót iktatott be, amelyben elmagyarázzák a film történeti kontextusát.","id":"20200625_Eddig_tartott_ismet_elerheto_az_Elfujta_a_szel_az_HBO_Max_kinalataban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd1eea-615d-43c4-9440-43e329d92e20","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Eddig_tartott_ismet_elerheto_az_Elfujta_a_szel_az_HBO_Max_kinalataban","timestamp":"2020. június. 25. 10:29","title":"Eddig tartott: ismét elérhető az Elfújta a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]